CHP’den sağlıkçılarla ilgili düzenlemenin tekliften çıkarılmasına tepki

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, doktorların ve diş hekimlerinin özlük haklarını iyileştiren düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildikten sonra geri çekilmesine tepki gösterdi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Budak, "Kasada para olmamasının bedeli doktorlara kesiliyor” diye konuştu.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, doktorların ve diş hekimlerinin özlük haklarını iyileştiren düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildikten sonra geri çekilmesi eleştirdi.

“PARLAMENTO ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VERİYOR”

Genel Kurulda oy birliği ile kabul edilmiş maddelerin Komisyona geri gönderilerek kanun teklifinden çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getiren Budak şunları söyledi:

“Doktorların özlük haklarının iyileştirmesi açısından Parlamento bu maddeleri oybirliğiyle kabul ederek ne kadar hassas olduğunu bir kere daha gösterdi. Fakat kanun yapma tekniği açısından sıkıntıların dile getirilmesi gerekiyor.

Komisyonda 21 kanunda değişiklik yapılan bir torba kanunu görüştük. Burada günlerce konuştuk, daha sonra Genel Kurula geldi, Genel Kurulda birtakım düzeltmeler yaptık hatta 1 maddeyi geri çektik ve tam bütçe görüşmelerinin hemen öncesinde biz bunu gerçekleştirdik.

Yani daha tatile gitmeden hemen önce getirilen bir kanundu ve daha sonra da bunun yanlış olduğu anlaşıldı ve bir düzeltmeyle tekrar o işten vazgeçildi, şimdi, böyle olmaz. Yani hem topluma karşı Parlamento çok kötü bir görüntü veriyor hem de uluslararası ilişkilerde de ‘Ya, şu Parlamentoya bakın kanun bile yapamıyorlar' noktasına bizi götürmemesi lazım. İktidar sonunda gecikmiş de olsa, eksik de olsa bir adım atmaya kalktı. Onu da eline yüzüne bulaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi olmadığı için düzenleme geri çekildi. Kasada para olmamasının bedeli doktorlara kesiliyor.”

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