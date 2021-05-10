CHP’li Ağbaba: Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafya

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden olan Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine ilişkin ise, Soylu'nun “Genel Başkanımıza yönelik ithamları, saray iktidarının tükenmişliğinin, acizliğinin, gülünçlüğünün resmidir” diyerek cevap verdi.

“CUMHUR İTTİFAKININ ÜÇÜNCÜ ORTAĞI MAFYADIR”

Cumhur ittifakının üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP'li Veli Ağbaba şunları kaydetti:

* Türkiye'nin günlerdir tanık olduğu bu iddialar, aslında devleti yönetenlerin nasıl mafya organizasyonuna dönüştüğünü gösteriyor. Bu iddiaların da ötesinde biz zaten bir suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz.

* Yolsuzluktan hak gaspına, liyakatsiz atamalardan kamu mallarını talan etmeye değin birçok konuda iktidarın suç karnesi zaten dolu. AKP iktidarı her geçen gün eriyor. Bu kişiler de iktidar düşerken, iktidarın halk nezdinde artık hiçbir güvenirliği kalmamışken, gemi su alırken kaçanların birbirini suçlamasından başka bir şey değil.

* Genel Başkanımızın ‘Türkiye yönetilmiyor’ söylemini bu yönüyle de değerlendirmek gerekiyor. Suç şebekesi liderinin iddialarına bakınca Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu görüyoruz.

* Bu mafyatik yapı, 1 Kasım Seçimleri’nde, 16 Nisan Referandumu'nda, 24 Haziran Seçimleri’nde kendini açıkça göstermişti. Yerel seçimlerde kampanya yaptılar, şehirlerde boy boy Erdoğan fotoğraflarıyla miting yaptılar.

“AKP MAFYANIN İKTİDARI HALİNE GELDİ”

AKP'nin mafyanın iktidarı haline geldiğini savunan Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yandaş gazetelerde ‘yılın en hayırsever iş insanı’ olarak gösterildiler; AKP'li siyasetçilerin icazet aldığı kişilere dönüştürdüler. Bunlar bir günde mafya olmadı, bunları besleyen, büyüten iktidar yapısıyla bu güçlere ulaştılar.

* Öyle ki, bir mafya bozuntusu, Genel Başkanımızı sosyal medyada alenen tehdit ederken bu iktidar gıkını çıkaramadı, bir tek kınama açıklaması bile yapmadı. Biz temiz, ahlaklı ve namuslu siyaseti savundukça, karşımızda her geçen gün eriyen, yozlaşan, kirli ilişkilerle ayakta durmaya çalışan bir iktidara dönüştüler.

* İftiranın, yolsuzluğun, mafyanın iktidarı haline geldiler. Bu mafyatik yapı ve organize suç şebekeleri, iktidarın her imkânından sonuna kadar faydalandı. Bunlar akademisyenleri alenen tehdit ettiler, ses çıkarmadılar.

* Türkiye'nin birçok şehrinde mitingler yaptılar, ses çıkarmadılar. Gazetecileri tehdit ettiler, muhalifleri tehdit ettiler, siyasi partileri tehdit ettiler, cezaevinde işkence yaptılar, ses çıkarılmadı.

* Ses çıkarmak bir yana, bu kişiler ödüllendirildi, yanlarına devletin resmi polis eskortu verildi, belki bilmediğimiz birçok ihale, rant ilişkilerinde de bu kişiler kullanıldı.

“BU MAFYA SİYASETİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE YOLLAYACAĞIZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili hükümete yönelik yaptığı eleştirilere ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasına da değinen Ağbaba, sözlerini şöyle noktaladı:

* Böyle bir suç şebekesini besleyen, büyüten iktidar ve onun sözümona İçişleri'nden sorumlu Bakan çıkıp utanmadan Genel Başkanımıza aynı mafya ağzıyla tehditler savuruyor.

* İçişleri Bakanı, bir gazeteci öldürülüyor, bir milletvekili cezaevinde dövülüyor, uyuşturucu ticaretinden söz ediliyor, tüm bunlara ilişkin tek kelime laf etmezken çıkıp temiz, namuslu ve şeffaf siyasete ömrünü adamış kişilere ‘mafya siyasetçisi’ diyor.

* Soylu'nun Genel Başkanımıza yönelik ithamları, Saray iktidarının tükenmişliğinin, acizliğinin, gülünçlüğünün resmidir. Daha dün genel başkanımızı tehdit ederlerken ses çıkarmayanlar, mafyayı ‘vatansever’ diyerek kutsayıp devleti bu mafyalara teslim etmişlerdir.

* Bırakın gelişmiş ülkeleri, adı sanı duyulmamış ülkelerde bile bu tarz skandallar sonrası siyasetçiler, utancından sokağa bile çıkamazlar. Bizde ise bu kişiler hiçbir şey olmamış gibi hala kibirle ahkâm kesiyorlar, utanması gerekirken gururlanıyorlar.

* Biz, CHP olarak, geçmişte neyse bugün de siyasi etik ilkelerini, temiz ve dürüst, halk yararına, halk için siyaseti savunacağız. Bu mafya siyasetini tarihin çöplüğüne yollayacağız.

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