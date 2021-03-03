CHP’li Akın: Kanal İstanbul’a bağlantılı yola kredi bulmak için Bakanlık kefil olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 7 yasada değişiklik yapılmasını öngören 12 maddelik yasa teklifinde iktidara yakın şirketlere yeni ayrıcalıklar tanındığını dile getirdi.

15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan ancak sözleşmesi imzalanamayan yap-işlet-devlet (YİD) projeleriyle ilgili finansman sağlanmasına yönelik düzenlemenin yalnızca bir projeyi kapsadığına dikkat çeken Akın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve pek çok şehir hastanesinin yapım ihalesini alan holding için özel bir yasa değişikliği yapılmak istendiğini kaydetti.

KANAL İSTANBUL YOL BAĞLANTISI İÇİN DÜZENLEME

Türkiye'nin en pahalı otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin 30 Haziran 2020'de 8 milyar 293 milyon liraya bu şirkete ihale edildiğini anımsatan CHP'li Akın; şu bilgileri verdi:

* Nakkaş-Başakşehir arasındaki bölüm; inatla yapılmak istenen Kanal İstanbul ile yol bağlantısını da sağlayacak. Bu nedenle iktidar; Kanal İstanbul'a henüz tek bir çivi bile çakılmadan bağlantı yolu için özel yasa değişikliği yapmak istiyor.

“KGM YETERLİ BULUNMADI, HAZİNE DESTEK VERMEDİ”

* Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kefil olması yeterli bulunmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istemedi. Yurt dışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yönetimi hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kefil olması için düzenleme yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KEFİL OLACAK

* Esnafımız, salgında yeteri kadar desteklemediği için peş peşe iflas etmeye başlarken, ekmek kapısına kilit vururken iktidar inatla yapacağını duyurduğu Kanal İstanbul'un yol bağlantısı için dış kredi bulamayınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı kefil göstermek için yasa değişikliği yapıyorlar.

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