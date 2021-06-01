CHP’li Bakırlıoğlu, piyasadaki MDF sıkıntısını gündeme taşıdı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, seçim bölesi Manisa'nın Akhisar ilçesinde marangoz esnafını ziyaret ederek, son aylarda yaşadıkları hammade sıkıntısını yerinde dinledi.

Bakırlıoğlu'na sorunlarını dile getiren marangoz esnafı, en önemli sıkıntılarının mobilya yapımında kullanılan MDF'ye yüzde 65 oranında zam gelmesi ve Türkiye'de fazla üretilen MDF'yi bulamamaları olduğunu ifade etti.

“SAĞCIYIM AMA ARTIK SAĞCI OLMAKTAN SOĞUDUM”

Ziyaretler sırasında bir marangoz esnafı yaşadığı sıkıntıyı dile getirerek, ellerinde MDF olmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını ve her ay fiyatların artmasından dolayı müşteri kaçırdıklarını ifade etti.

Kendisinin sağcı olduğunu ifade eden marangoz esnafı şöyle konuştu: “MDF'de fiyatlar her ay değişiyor. 260 Lira olan MDF fiyatı şimdi 430 Lira'ya yükseldi. Müşteriye fiyat vermeye korkuyoruz. Ayrıca MDF bulamıyoruz. Elimizde mal yok. Hayatım boyu böyle bir şey görmedim. Ben sağcıyım. Ama bu yaşadıklarımdan sonra sağcı olmaktan soğudum.”

“ÜRETİM SON YILLARDA OLDUKÇA ARTMIŞ”

Ziyaretlerde marangoz esnafının sorunlarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'de son yıllarda MDF üretiminde ciddi artışın olduğunu, ancak mobilya sanayici ile marangozların bu ürünü bulmakta sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Mobilya sanayicisi ve marangoz esnafı MDF, suntalam, ham MDF bulmakta zorlanıyor. Kimi ürünler neredeyse karaborsa, parasıyla bile mal bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Son 6 ay içinde MDF'ye 4 defa zam gelmiş. Sene başında 260 TL olan MDF'nin tabakası, 430 liraya çıkmış durumda. Yüzde 65'e varan bir fiyat artışı söz konusu. Türkiye MDF üretiminde dünyada 3, Avrupa'da 1. Sırada. Görüyoruz ki son yıllarda üretim oldukça artmış. Ancak nedense sıkıntı yaşanıyor.

“MAKSİMUM ÜRETİM İSTEĞİ YÜZÜNDEN ORMANLARIMIZ KATLEDİLMEKTEDİR”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında Türkiye'de son yıllarda endüstriyel odun üretiminin ciddi oranda artış gösterdiğini ve bu nedenle milyonlarca ağacın kesilerek katledildiğini ifade etti.

Türkiye'de özellikle MDF ve sunta sanayisinin olduğu bölgelerde aşırı bir üretim olduğuna dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

* Odun üretimi 2000 yılında endüstriyel odun üretimi, 7,3 milyon metreküp iken, 2020 yılında endüstriyel odun üretimi, 25 milyon metreküpe çıkmış. Yani 3 kattan fazla artmış. Sadece son 5 yılda üretim yüzde 45 artmış. Bu üretimin önemli bir kısmı 9,1 milyon metreküpü MDF, sunta üretiminde kullanılan lif-yonga odunu. 2020 yılında 47 milyon metreküp artıma karşın toplamda (yakacak odun dahil) 31 milyon metreküp üretim gerçekleşmiş.

* Özellikle MDF, sunta sanayisinin bulunduğu bölgelerde aşırı bir üretim olduğunu görmekteyiz. Bu bölgelerde neredeyse artım miktarı kadar üretim yapılmaktadır. Bu rakamlar bize Orman Bölge Müdürlükleri üzerinde ciddi bir üretim baskısı olduğunu gösteriyor. Oysa orman mühendisleri bilim insanları her yıl artımın yarısı kadar üretim yapılması gerektiğini dile getiriyorlar. Ormanlarımız yani geleceğimiz kesilmekte, maksimum üretim isteği yüzünden ormanlarımız katledilmektedir.

“ORMANLAR KATLEDİLİYOR, ÜRETİM ARTIYOR. AMA HAMMADE SIKINTISI YAŞANIYOR”

CHP'li Bakırlıoğlu, Türkiye'de ormanların katledilerek odun üretiminde büyük artış yaşanmasına rağmen mobilya üreticilerinin ve marangozların sıkıntı yaşadığını, bunun sebebinin ise üretilen hammaddenin yurtdışına ihraç edilmesi olduğunu dile getirdi.

Piyasada yaşanan dengesizliğin önlenmesi için hem Tarım ve Ormar Bakanlığı'na hem de Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunan CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

* Bir yanda piyasada bir dengesizlik var. Bir yanda ise ormanlarımızın geleceğini tehdit edecek ölçüde üretim var. Diğer taraftan üretime rağmen fiyatlar sürekli yükseliyor, sanayici, esnaf hammadde bulamıyor, karaborsadan söz edilir hale gelmiş. Ormanlar katlediliyor, üretim artıyor. Ama nedense hammadde sıkıntısı yaşanıyor. Bu çelişkinin sebebi üretilen malın büyük kısmının ihracat yoluyla yurt dışına çıkması.

* Böyle bir durum ancak Türkiye'de yaşanır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlar mutlaka buna bir önlem alması gerekir. Orman sanayi yatırım planlarını ve ihracat bağlantılarını Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde yapılması gerekiyor. Yoksa ben fabrika kurarım istediğim kadar ağaç kesip üretim yaparım demek ormanları katletmekten başka bir işe yaramaz.

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