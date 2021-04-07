CHP’li Başarır: Meclis başkanının yerinde olsam yüzüm kızarır

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, akademik geçmişi ile ilgili yaşadığı güvenlik soruşturmasını gündeme getirdi. Başarır, “Meclis başkanının yerinde olsam yüzüm kızarır” dedi.

Konu ile ilgili TBMM'nde konuşan Başarır, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un akademik geçmişine değinerek, “Burada bir hikâye anlatmak istiyorum. 1990'ların başı. Fakülteyi bitiren genç bir hukukçu, Erzincan Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak başvuru yapar. Sınavları geçer, prosedürleri yerine getirir fakat güvenlik soruşturmasına takılır. Sonrasında Marmara Üniversitesi'ne başvurur, orayı kazanır. Doktorasını yapar, doçent olur, profesör olur, milletvekili olur, Meclis başkanı olur. Bu kişinin adı Mustafa Şentop. Ben böyle bir haksızlığa uğramış bir kişinin, Meclis Başkanı'nın Anayasaya aykırı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ve geçen hafta bu Meclis'ten dönen yasayı getirirken benim yüzüm kızarır” dedi.

“3 BİN TERÖRİST SIFATIYLA YARGILANAN HAKİM ÇIKTI”

Bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım da mağdur olduğunu belirten CHP'li Başarır; “Grup Başkanvekilimiz Engin Altay beş yıl atanmamış ama bugün daha beterini getiriyorsunuz. 19 yıllık AKP iktidarında bu güvenlik soruşturmasından ne çıktı? 3 bin terörist sıfatıyla yargılanan hakim çıktı. Binlerce bugün aynı sıfatla yargılanan memur çıktı. Siz liyakat, bilgi, birikim, vatan sevgisi gibi kavramları arıyor musunuz? Hayır” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIKLARI CEMAATLERE TESLİM ETTİNİZ”

Bakanlıkların Cemaat ve Vakıflara teslim edildiğini öne süren CHP Milletvekili Başarır, şöyle devam etti:

“Bakanlıklara bakıyorum, Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için Menzil Tarikatı liste veriyor, Adalet Bakanlığı'na İskenderpaşa Cemaati blok liste veriyor, diğer bakanlıklara bakıyoruz, onlar da cemaatlere teslim edilmiş. Peki, iyi eğitim almış gençler, gerçekten bu ülkeyi seven gençler atanıyor mu? Hayır. Gerçekten bu ülkeyi, vatanı sevseniz, bu ülkede göreve gelecek milyonlarca pırıl pırıl genç var. Ama onlara layık görmüyorsunuz.”

“AYNI ANLAYIŞ VAHŞİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Bu kanun teklifinin, devleti daha çok geriye götüreceğini belirten Başarır, şöyle konuştu:

‘'Sizin için üç tane kavram var; birincisi, partili olacak. İkincisi aile soyağacı çok önemli. Üçüncüsü ise cemaatlerin verdiği liste. Bu anlayış olmaz! Ülkesini sevenleri atıyoruz deseniz de 15 Temmuz'da gördük bu ülkesini sevenleri. Atadığınız polisleri, hakimleri gördük. Bu Meclis'i bombaladılar. Aynı anlayış devam etmekte, daha vahşi bir şekilde devam etmektedir. Biz size ısrarla, 2009'dan beri söyledik. Burada, rahmetli Kamer Genç konuştuğunda saldırdınız. Bu kanun teklifi, devleti çok daha fazla geriye götürecek. Bu kanun teklifi, Anayasanın en az 8 maddesine aykırı, Anayasa Mahkemesi, bu Kanun'u iptal etmiş. Bu ısrar neden? Soruşturmaya ve araştırmaya bir kıstas koyarsınız anlarım ama siz, yedi ceddini araştırıyorsunuz.‘'

“ARKA BAHÇENİZDEKİ AVUKATLARINIZI HAKİM YAPIYORSUNUZ”

Devlet atamalarında muhalefetin yaşadığı sıkıntılara değinen CHP'li Başarır, bu konuda şu görüşlere yer verdi:

“Muhalefet partisinin üyeleri, çocuklarının kamuda işe girebilmeleri için partilerinden istifa etmek zorunda kalıyor. Bu insanlar, oğlu-yeğeni için istifa ediyor. Neden ediyor biliyor musunuz? Oğlu hakim olacak, yeğeni asker olacak. Muhalefet partisine üye olduğu için istifa etmek zorunda hissediyor kendini. Ama siz partinizin arka bahçesindeki Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyesi olan avukatlarınızı, hakim yapıyorsunuz.”

“FETÖ' NÜN UŞAĞI OLMAKTAN ÇOK DAHA İYİDİR”

CHP'li Başarır, konuşmasına şu sözlerle son verdi:

‘'Bir CV'ye bakıyorsunuz, en az üç dil biliyor, iyi bir okulu bitirmiş, pırıl pırıl bir genç, terörle bağlantısı yok, sınavdan çok yüksek puan almış ama kamuda işe giremiyor. Bu konularla ilgili çok örnek var. Sulh Ceza Hakimliklerine Asli Ceza Hakimliklerine bakın. Özellikle atanan hakim ve savcılara bakın! Ben bunu komisyonda söylediğim zaman, dediniz ki, ‘Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay'da hakim almıştı' Ama onların aldığı hiçbir hakim bu Meclis'i bombalamadı. Bana dediniz ki; ‘Sen Bakanın çırağısın' Buradan açıkça söyleyeyim, Mehmet Moğultay'ın, Seyfi Oktay'ın çırağı olmak, FETÖ' nün uşağı olmaktan çok daha iyidir.''