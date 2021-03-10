CHP’li başkandan Erdoğan talimatı

İstanbul – Ankara arasını 1.5 saate düşürecek olan hızlı tren yolu hattının Bolu’dan geçmesi için mücadele eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ocak ayında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmek için tam 57 kez randevu talebinde bulunduğunu ancak randevu alamadığını açıklamıştı. Mart ayı meclis toplantısında hızlı tren konusunda görüşlerini dile getiren Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hala randevu alamadıklarını söyledi.

GÜNDE 3 KEZ ARAYIP TACİZ EDELİM

Özcan, “Tren konusunda hala randevu istiyorum. Taciz edelim 3 defa arayalım. En son bıkıp verecek hissediyorum. Bir gitsem ikna edeceğim. Ben ikna ederim” diyerek Özel Kalem Müdürlüğü personeline talimat verdiğini de açıkladı.

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