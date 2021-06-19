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CHP’li belediye başkanı için ihraç istemi

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, parti disiplin kuruluna sevk edildi.

Güncellenme: 10:06, 19/06/2021
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CHP’li belediye başkanı için ihraç istemi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye’deki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamasının tamamı ise şöyle:

* Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partimizin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddialar Genel Merkezimize ulaşmıştır.

* İddialar, Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili belediye başkanının, parti disiplini ve yerel yönetim ilkelerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışlarının olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli kararıyla, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in “kesin ihraç” istemiyle, “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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