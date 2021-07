CHP’li belediye dev tesisin salon kirasını 1 TL yaptı

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi corona salgını döneminde iş yapamayan ve zor durumda kalan sanatçılara destek olmak amacı ile sahibi olduğu dev kültür merkezinin kirasını 1 lira olarak belirledi.

Tiyatro gruplarının yanı sıra dans ekiplerinin de kullanabileceği büyüklüğe sahip olan Merkezefendi Kültür Merkezi'nde kiralar 1 Ekim tarihine kadar temsili 1 lira olacak.

CHP'li üyelerin gündeme getirdiği karar belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Gruplar salonu ayda sadece bir kez 1 liradan kiralayabilecek.

MAHALLELERDE SAHNELER KURULACAK

Merkezefendi Belediyesi ayrıca salgın nedeniyle ekonomik olarak güç duruşa düşen ve oyunlarını sahneleyemeyen yerel tiyatro topluluklarına mahallelerde sahne kuracak.

Sahnelerde mahalle sakinleri için oyunlar sergilenecek. Hem yerel tiyatro topluluklarına maddi ve manevi destek olmak hem de salgın sürecinde evlerinde sıkılan Merkezefendili çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan bu etkinlikte yer almak isteyen gruplar belediyeye başvuruda bulunarak imkânlardan faydalanacak.

“SANAT VE SANATÇININ YANINDAYIZ”

Sanatın, tiyatronun sadece kapalı mekânlarda değil sokaklarda, meydanlarda da olması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Esnafımıza destekte bulunmuştuk. Şimdi de yerel tiyatro gruplarına destekte bulunmak istiyoruz. Salon kirasını ücretsiz yapamıyoruz. Bu sebeple salon kiralama bedelini temsili olarak 1 TL yaptık. İlçemizin her yerinde tiyatro, müzik, resim, sanat ve kültür olsun istiyoruz. Hemşehrilerimiz ile birlikte Merkezefendi'yi sanatın ve kültürün merkezi yapacağız. Tiyatro sadece kapalı mekânlarda değil, sokakta, meydanda, halkın içinde, her yerde olmalı. Bu düşünceyle pandemi sürecinde zor günler geçiren, oyunlarını sergileyemeyen değerli yerel tiyatro topluluklarımızı değerli sanatsever hemşehrilerimiz ile mahallelerimizde buluşturacağız. Sanat ve sanatçının her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.