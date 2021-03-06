CHP’li belediyeden 200 milyonluk park

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kent tarihinin en büyük projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. 370 dönümden oluşan ve 200 milyon liraya maliyeti bulunan Cumhuriyet Parkı'nın Türkiye'nin en büyük parklarından biri olacağını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında bitirilmesi planlanan parkın adının da “100. Yıl Cumhuriyet Parkı” olacağını belirten Özcan, çalışmaların 3 etapta tamamlanacağını ve 2023 yılında bitirileceğini açıkladı.

PARKIN ALANI 378 DÖNÜM

Başkan Özcan, “Parkın toplam büyüklüğü 378 dönüm. Kuzey kısımla ilgili uygulama projemizi ihale ettik. Bu sene kuzey kesime başlıyoruz. 3 etapta yapacağız 2023 de bitecek. Ankara'daki millet bahçesini bir tarafa bırakıyorum İstanbul'da dahil bu bölgede bu büyüklükte hiç bir park yok. 150 ila 200 milyon arasında mal olacak. Eskişehir'deki Sazova Parkı bunun yanında sıradan bir park haline gelecek. Benim amacım Yılmaz Büyükerşen'in pabucunu dama atmak” dedi.