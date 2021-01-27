CHP’li belediyenin projesine müftülük engeli

Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, hayata geçirilmesi planlanan kent meydanı projesi ile ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Geyikçi açıklamasında; “Kent meydanı projemiz ne yazık ki siyasi manevralarla çıkmaza sokulmuştur.” dedi.

“PROJEMİZ NE YAZIK Kİ SİYASİ MANEVRALARLA ÇIKMAZA SOKULMUŞTUR”

Kent projesi kapsamın önlerine siyasi engel çıkarttıklarını belirten Geyikçi açıklamasının da şunları söyledi; “Öncelikle şunu tüm açık yürekliliğimle ifade etmek istiyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu göreve koltuk sevdamızı tatmin etmek için değil sizlere hizmet etmek için talip olduk. Ancak geride kalan zamanda yaşananlar, bugün yaşadıklarımız, bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktı. En sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Kent meydanı projemiz ne yazık ki siyasi manevralarla çıkmaza sokulmuştur”

“BİN METREKARE ALANI KAPSAYAN İBADET YERİNİ İMAR PLANINA İŞLENDİ”

Proje ile ilgili imar planını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduklarını belirten Geyikçi açıklamasına şöyle devam etti; “Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, planla ilgili bilimsel gerçeklerden yola çıkarak, talepte bulundu. Biz de bu talebi yerinde bularak, gerekli müdahaleleri yaptık.

Bu arada da alan için hazırlanan meydan projemizi sayın valimiz, sayın kaymakamımız, bütün meclis üyelerimiz, bütün siyasi parti ilçe başkanlarımız ile paylaşarak onların da görüşlerini alarak projemizin son halini verdik. “Tam işlemler sona erdi meydana ilk kazmayı vurmaya hazırız” derken bu defa da karşımıza Antalya İl Müftülüğünün alanda bir ibadet yeri ayrılması talebi çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bu talebi kabul ederek, ekranda gördüğünüz yere bin metrekare alanı kapsayan ibadet yerini imar planına işledi. Bu imar planı şuan askıdadır”

“CAMİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN NOKTAYA 250 METRE MESAFEDE BİR ADET 650 METRE MESAFEDE DE 2 ADET CAMİMİZ”

“Biz daha önce olduğu gibi yine gerekçelerimizi aktararak, askıda olan imar planına itiraz edeceğiz” diyen Geyikçi; “Ayrıca dolgu alanında yapılan bu plan değişikliğinin teknik açıdan da uygun olmadığını düşünmekteyiz. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum.

Biz meydan projemizde hem kadınlar hem de erkekler için 23'er kişilik olmak üzere 46 kişi kapasiteli mescit yapacağız. Yani özetle projemizde zaten ibadet için yer ayrılmış durumda. Daha da önemlisi cami yapılması düşünülen noktaya 250 metre mesafede bir adet, 650 metre mesafede de 2 adet camimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuyu Bakanlığımıza da aktardık”

“CAMİ YAPMAYALIM DEMİYORUZ BU ALANIN UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Camiye karşı olmadıklarını ifade eden Geyikçi, “Buradaki amacın meydanda bir cami olmasından ziyade projenin önüne geçmek, projeyi engellemek olduğunu bilmenizi isterim. Buradaki amacın bizi camiye karşı gibi göstermek olduğunu da bilmenizi isterim. Buradaki amacın bizi dini değerlere karşı gibi göstermek olduğunu da bilmenizi isterim. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız.

Hamdolsun biz de dinimizin emrettiği vecibeleri yerine getiriyoruz. Biz ‘cami yapmayalım’ demiyoruz bu alanın uygun olmadığını düşünüyoruz. İlçemizde yeni bir camiye ihtiyaç varsa yerinin ortak fikir birliği ile belirlenmesini istiyoruz. Finike Belediyesi, ilçemizin herhangi bir noktasında cami yapımına ihtiyaç duyulması halinde elinden gelen desteği sonuna kadar vermeye hazırdır. Buyurun oturalım ilçemizin ibadet yeri ihtiyacı olan bir yeri varsa yerine birlikte karar verelim, hep birlikte el ele vererek yapalım” dedi.

“BIRAKIN FİNİKE'Yİ FİNİKELİLER YÖNETSİN”

Demre'ye, Noel Baba Müzesine her yıl yarım milyonun üzerinde yabancı turist gittiğini ve bu turistler 2 defa ilçeden geçtiğini söyleyen Başkan Geyikçi, “Ancak Finike'nin bu büyük turizm potansiyelinden hiçbir şekilde yararlanamadığı da ortadadır. Biz bu büyük potansiyeli de açığa çıkarmak istiyoruz. İlçemizin turizmden hak ettiği payı almasını istiyoruz. Sığ ve kısır siyasi tartışmalarla ilçemizin gelişiminin önüne sırf siyasi hesaplar uğruna set çekmek hoş değil. Bu olmamalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları, Antalya Müftülüğünün talebini teknik açıdan doğru görmüş olabilir. Ama yaşananlar gerçeklerle çelişmektedir.

Yaşananlar yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, halkın iradesine dolayısıyla sandık iradesine saygı duyulması söylemleriyle de çelişmektedir. Bırakın Finike'yi Finikeliler yönetsin. Bırakın Finike ile ilgili kararları Finikeliler alsın. Uzaktan kumanda uygulamaları ile Finike'nin, Finikelinin geleceğine ipotek koyulmasın. Gelin Finike için el ele verelim. İlçemizin geri kalmışlığına son verecek, ilçemizin çehresini değiştirecek, ilçemizi cazibe merkezi yapacak, turizmden hak ettiği payı aldıracak projemizi hep birlikte hayata geçirelim. Finike kazansın. Finikeli hemşerilerimiz kazansın” diye konuştu.