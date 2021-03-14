CHP’li belediyeye vermediler, 10 milyonluk park ortada kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019’da “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkını Kırşehir Belediye Başkanlığımıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belediyeye teslim edildiğini duyurdu.

Ancak seçimleri CHP kazanınca bakanlık bu kararından vazgeçti. Ardından da Tabiat parkını kiraya vermek için ihaleye çıkardı. İhaleyi yıllık 260 bin lira kira bedeli veren ve tek başına katılan Ankaralı bir pastaneci aldı.

İçinde tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesislerin bulunduğu parkın işletmesini alan Selvi Pasta Cafe Unlu Mamülleri, alan içinde değişiklikler yaptı. Parkın ortasında bulunan lokantayı düğün salonuna çevirdi. Ancak pandemi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sözleşmeyi fesih eden işletmeci parkı bırakıp gitti.

İSTİYORLARSA BELEDİYEYE DEVREDEBİLİRİZ

AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yerel bir TV kanalında katıldığı programda parkın işletmecinin bıraktığını doğrularak CHP’li Belediyeye çağrıda bulundu.

Kendirli, Tarım ve Orman Bakanlığı parkı ihale etmeden önce Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüştüğünü ve parkın devri yapmak için davet ettiğini söyleyen Kendirli, şunları dile getirdi:

* Bir 15 Temmuz programında sonra Sayın Ekicioğlu’na, niye bize haber vermiyorsunuz ve bu tabiat parkıyla ilgili işlem yapmıyorsunuz diye sordum. Bana yazı gönderdiklerini ve red geldiğini söyledi. O yazıyı hemen gönderin dedim. Ertesi gün yazıyı bana gönderdiler.

* Ben bakanlıkla görüşmelere başladım. Bir gün sonra meclis toplantısında Ekicioğlu, ‘ne hikmetse vekilin tabiat parkı talebimizden haberi olunca bize red cevabı geldi’ diye konuşma yaptı. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Baktık burayı alma niyetleri yok.

* Açıklamayı duyunca da yapmadığımız bir şeyi bize iftira edince bakanlığa dedik, ‘bunlar, burayı almayacaklar her halde. Siz ihaleye çıkın.’ Açık ihale yaptılar ve biri girdi aldı. Ama çalıştıramadı. Pandemi de girdi, belediye de baskı yaptı ve iptal oldu.

* Şimdi kamuoyu huzurunda söylüyorum, belediye eğer çalıştırmak istiyorsa bu hafta içinde devrini yaparım. Bir şartla, bir yandaşa bir partiliye peşkeş çekilmeyecek. Almazlar ise, kamu malı ortada kalacak değil. Yeniden ihaleye çıkarılır.

PARK HAREBEYE DÖNDÜ

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Aşıkpaşa Tabiat Parkının harabeye döndüğünü dile getirdi. Parkın eski halini kaybettiğini söyleyen Ekicioğlu, şunları söyledi:

* Madem devretmek istiyorlardı 2 yıl önce neden yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiler. Biz önceki yönetim döneminde yapılan sözleşme gereği gereken adımlar attık ve istenen peşinatı da yatırdık.

* Ancak onlar siyasi bir karar alarak Kırşehir Halkının demokratik tercihine darbe vurmak istediler ve milyonlarca lira yatırım yapılan bir projeyi pastane işletmecisine devrettiler.

* Bu 2 yıl içerisinde orada birçok işlem yapıldı. Park bakımsızlıktan çürüdü, döküldü kullanılamaz hale geldi. Şimdi tekrar eski haline getirmek için 7-8 Milyon lira harcama yapılması gerekiyor. Bunu kim yapacak?

* İlk hali ile bize devredilecekse biz kabul ederiz ama orasının tekrar yenilenmesi, tamir edilmesi ve bakım yapılması gerekiyor. Çok yazık tüyü bitmemiş yetimin hakkı, birilerini siyasi çıkarları uğruna heba ediliyor” diye konuştu.