CHP’li Özel’den Bahçeli’ye sert eleştiri: Dün tükürdüğü suratı bugün öpüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette partililere seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin büyük kurultayında tekrar genel başkan seçilen Devlet Bahçeli'yi sert cümlelerle eleştirdi.

“KONUŞMA SARAYDAN YAZILIYOR”

MHP'nin olağan büyük kurultayında Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik ‘Beşinci Kol' benzetmesini eleştiren CHP'li Özel yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin geçmiş dönemlerde Cumhur İttifakı ortağı AKP'ye yönelik yaptığı ağır eleştirileri hatırlattı.

MHP lideri Bahçeli'nin 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye yönelik sert muhalefet yaptığını hatırlatan CHP'li Özel konuşmasına şöyle devam etti:

* 7 Haziran seçimlerinde yüzde 17'in üstünde oy aldı ve o zaman MHP sert muhalifti. Biz eleştiriyorduk, o Tayyip Erdoğan'a küfür ediyordu. Biz ağır eleştiriler söylüyorduk, o ağır hakaret ediyordu. Biz siyaset sınırları içindeydik, o argo sınırlarını aşmıştı. Dün geçmiş partisinin genel kurultayında dün hakaret ettiğine bugün methiyeler düzüyor. ‘Bu ülkede herkes Cumhurbaşkanı olur, bir tek kişi olamaz. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır deyip alkış alıyordu önceki kongrelerinde. Şimdi de ‘Önümüzdeki seçimlerde yine adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır' deyip salonu alkışlattırıyor. Bu sırada esnaf daha çok ezildi, çiftçi perişan oldu, işsizlik, dolar arttı.

* Her şey kötüye gidiyor. Beyefendi ise dün tükürdüğü suratı bugün öpüyor. Birine bir şeyler söyleyecek ya muhalefete hakaretler yağdırıyor. Her siyasi partiye en ağır şeyleri söylüyor. CHP'ye ise 5'inci kol faaliyeti diyor. Cevabını defalarca verdik. Beşinci kol lafı faşist diktatör General Franco'nun lafıdır. Cumhuriyetin kurucu partisine, Atatürk'ün, İnönü'nün partisine, Ecevit'in partisine gelip ajan diyecek kadar şuurunu kaybetmiş bir anlayış vardır. Bu lafı geçtiğimiz ay Recep Tayyip Erdoğan söylemişti, cevabını vermiştik. Dün de dönüp prompterden MHP'nin genel başkanı söylüyor. Bunlar hakikatten enteresan adamlar. Hiç birimizin sorunu yok.

* Milletle, devletle, bayrakla olabilir mi? Onların savunulduğu ve bugüne kadar korunduğu yerde hep biz varız. Ama sayıyor ‘Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak' diye. Ama bir tanede tek prompter var. Bir tane prompter ikisi de aynı yerden okuyorlar. İki lider tek prompter. Artık konuşma hazırlamaya bile gerek duymuyorlar. Konuşmalar saraydan yazılıyor. Kablodan geliyor ve camdan okunuyor. Onlar CHP'ye ne hakaret ediyor ve söylüyorsa aynısını söyleyen bir anlayış.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN CUMHUR İTTİFAKI’NA PİYANO BENZETMESİ

Konuşmasında Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP'ye ve MHP'ye piyano benzetmesi yapan CHP'li Özel sözlerine şöyle devam etti:

* Bu Cumhur İttifakı Türkiye'ye ne yapıyor. Hem oy isteyeceksin, hem kendi içinden ayrılmış bir partiye proje partisi diyeceksin. Oy isteyeceksin, 6,5 milyon seçmene oy verdiği parti için lanet okuyacaksın. Ne yapmaya çalışıyor bunlar. Bir çocuğu bir piyanonun başına oturtun. Piyano çalarken bir karıştırır kızar, iki karıştırır kızar, baktı olmuyor 10 parmakta piyanoya başlar. Sinirlenir 10 parmakla piyanona basar. Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bütün tuşlara birlikte basmaktadır. Yapacak bir şey yok. Panik halinde ‘olmuyor, olmuyor' diye.

* Bilgisayarda bile 10 düğmeye birlikte basarsanız, bilgisayar kitlenir. Bunlar devleti kilitlediler. Bunlar yönetemeyeceklerini gördüler. Bu piyano çalmayı beceremeyen bir çocuğun piyanoya basıp da kızdığı gibi 10 parmaklarıyla bütün tuşlara birlikte basıyorlar. Arabanın frenine ve gazına birlikte basan bir şoförün arabayı nasıl ileri götürmesi mümkün değilse, bir acemi şoför gibi bütün her şeye basıp araba stop etmesi gibi bunların yönetimi de stop etmiştir.

* Piyanonun tüm tuşlarına 10 parmak ile basarsanız, salondakilerden alkış almazsınız hepsi dışarı kaçar. Bugün Türkiye'de herkes Recep Tayyip Erdoğan'ı onun hakaret ve iftiralarını dinlemek istememektedir. Bugün Türkiye'de kimse Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının, sen büyük ortağa yaramak, kendi varlığını sürdürmek, bir tane Sayıştay'da 2 tane Danıştay'da kadro almak için memleketi sürüklediği bu noktada onların arkasında durmamaktadır.

MHP İÇİN YENİ BARAJ ARAYIŞI İDDİASI

MHP'nin şu anki oyunun yüzde 6'nın aşağısına kadar indiğini ifade eden CHP'li Özel, AKP'nin olası bir erken seçimde MHP'nin baraj altında kalmaması için bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Konuşmasında “Bu ülkenin yarınlarında Cumhur İttifakı diye bir şey yok” şeklinde devam eden CHP'li Özel şunları söyledi; “MHP yüzde 6'ya düşmüş ve baraj belirleyemiyorlar. Baraj 7'de olur, 5'te olur. Öyle bir baraj koyacaklar ki MHP'nin altında kalmayacağı kadar düşük, diğer küçük partilerin çıkamayacağı kadar yüksek bir baraj arıyorlar. Aylardır bulamadılar. Çünkü bunlar saçmaladıkça millet bunlardan uzaklaşıyor. MHP yüzde 6'nın altına doğru geldi. Şimdi yüzde 5 barajını konuşmaya başladılar. Cumhur İttifakı dediğimiz yapının bu ülkenin yarınlarında olmadığını herkes bilsin. Milletin gönlünden kopanın ülkenin geleceğinde asla ve asla yeri olmaz.”

CHP'li Özel partililer ile buluşmasının ardından CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ilçe teşkilatıyla birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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