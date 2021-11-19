CHP’li Özkan: AKP’li bürokratlar gizlice yolsuzluk dosyaları getiriyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısının ardından birçok bürokratın kendilerine ulaştığını belirtti.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42’de Sümen Altı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BİZE YOLSUZLUK DOSYASI GETİREN ARKADAŞLAR VAR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara hukuksuz işlere imza atmaması yönünde yaptığı çağrının ardından birçok bürokratın kendilerine ulaştığını söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

* Bize yolsuzluk dosyası getiren arkadaşlar var. Gelip bizden yardım isteyen arkadaş var.

* Hepsinin söylediği ortak şey. Aman bizim size geldiğimizi duymasınlar. Gelen yolsuzluk dosyası çok.

* Çok önemli mevkilerdeki insanlar genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmadılar, atmıyorlar. Şimdi burada söylerim de yazık olur zavallılara.

* Genel başkanımızın çağrısından sonra ‘Ben bunu imzalamadım. Çünkü sahtekarlık var, namussuzluk var.

* Ben Çevre Bakanlığı'ndayım. Çünkü para var, yolsuzluk var, rüşvet var. Bana getirdiler ben imzalamadım.

* O yüzden beni şimdi müşavir olarak atıyorlar, benim yerime şu kişi imzalayacak' diyenler var. Bunların hepsi bizde. Biz, bu insanları tanıyoruz.

“İMZA HUKUKSUZSA ATILMAZ”

“Ülkemizi bu yokluktan ve yoksulluktan kurtaracak geçmişi değil, geleceği bizim önümüze serecek, bir büyük mutluluk ve kucaklaşma içerisinde Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız” diyen Özkan, şöyle devam etti:

* Tank Palet Fabrikasında söyledik, kim haklı çıktı? Biz, haklı çıktık. AK Partili bürokratlar bize geliyor.

*Tarif etsem de anlaşılır ama yazık olur. Korumak lazım. Genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmıyorlar.

* O yüzden Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki ‘Bu suçtur. Yapamazsınız. Benim bürokratlarım.' Senin değil, devletin bürokratları. İmza, hukuksuzsa atılmaz.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından yayımladığı video ile bürokratlara hukuksuz işlere imza atmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Saray’ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadelerini kullanmıştı.

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