CHP’li Öztrak’tan dikkat çeken açıklama

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in Youtube kanalından uyuşturucu trafiği ve derin devlet iddialarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından erken seçim çağrısında bulundu.

Faik Öztrak, “Pudra şekerleri beslemelerin burnunda. Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta. Bu pislikleri ancak sandık temizler” dedi.

Uyuşturucudan gelen kirli para trafiğinde Halil Falyalı ve Binali Yıldırım’ın oğlu Ekran Yıldırım’ın isimlerinin geçtiğini öne süren Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayeti içinse eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı suçlamıştı.

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