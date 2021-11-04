CHP’li Öztunç: AKP için taahhütler kağıt üstünde kalıyor

COP26 İklim Değişikliği Zirvesinde yayınlanan Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “AKP bürokrasisi tüm sistemini asla yerine getirilmeyen taahhütler üzerine inşa ediyor. AKP için taahhütler kağıt üstünde kalıyor. Öyle ki, bir bakanlık başka bakanlığı bu taahhütlerle kandırıyor” yorumunda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Cengiz İnşaat ile birlikte İyidere Liman Projesinin ÇED raporunda yeni bir taş ocağı açmayacağız diye taahhütte bulunmasına rağmen İkizdere'de aylardır ormanlık alanların yok edildiğini söyleyen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şunları söyledi:

“TOPTAN KESİMLERE SON VERİLMELİ”

“AKP bürokrasisi tüm sistemini asla yerine getirilmeyen taahhütler üzerine inşa ediyor. AKP için taahhütler kağıt üstünde kalıyor. Öyle ki, bir bakanlık başka bakanlığı bu taahhütlerle kandırıyor. Balık baştan kokar. 3600 ek gösterge vaadini tutmayan başkanın, eylem planlarını, taahhütlerini uygulamayan bakanları oluyor.

Ormanlardaki her türlü yapılaşmadan vazgeçilmeli, madencilik faaliyetlerine son verilmeli, yangınla mücadele yöntemleri güçlendirilmeli, ıslah ya da gençleştirme adı altında toptan kesim işlemlerine son verilmeli, sera gazı emisyonlarını arttırıcı etkiye sahip olan kirli ve eski teknolojiye sahip Termik santraller hemen kapatılmalı, maden faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin rezervleri bitirdikten sonra adeta kaçarcasına bölgeyi rehabilite etmeden, ağaçlandırmadan kaçmalarını önlemek için ciddi ve etkin kamu denetimleri bugünden hayata geçirilmeli.”

“YAŞAMI HER YÖNDEN ÇIKMAZA SOKTU”

“AKP inşaat, yapılaşma, enerji, tarım alanlarındaki icraatlarına bugün ara verse dahi mücadelede bir yol katledebiliriz.

AKP'nin, kalkınma adı altında ülkedeki tarımdan, mimariye, enerjiden, kentleşmeye kadar bir çok alanı plansız ve doyumsuz bir hırsla dönüştürmesi, Türkiye'de yaşamı her yönden çıkmaza soktu.

Yoksulluk da, kirlilik de, gıdasızlık da aynı politikanın ürünü. AKP tutamayacağı sözler vermek yerine, ülkeyi krizlere sevk eden bu uygulamalarını ivedi olarak durdurmalıdır.”

“AKP’NİN O ZAMAN BİRAZ YÜZÜ KIZARABİLİR”

AKP'nin yeşil mutabakat, Paris İklim Anlaşması gibi söylemlere fon meselesi yüzünden yöneldiğini aktaran Öztunç; “COP 26'da da fon meselesi önemli bir başlık. Öyle ki, diğer başlıkların üzerini gölgeliyor. Ormansızlaşma ve Arazi kullanımıyla, metanla ilgili yaklaşıma benzer bir yaklaşımın kömürden çıkışla ilgili de gelmesini arzuluyoruz. İkizköy’deki termik santralin daha da büyümesi için zeytinlik alanları yok ettirecek kanun teklifleri hazırlığında olan AKP'nin o zaman biraz yüzü kızarabilir” çıkışında bulundu.

İlginizi Çekebilir CHP'li Öztunç iktidara seslendi: Paris İklim Anlaşması için ne bekliyorsunuz?