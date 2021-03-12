CHP’li Selin Sayek Böke: En büyük reform iktidarın değişmesi

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Böke, reformların çare üretmek için değil ‘algı yönetmek' için açıklandığını savundu.

“'İNSAN HAKLARI REFORMU'NUN SONUÇLARI ORTADA…”

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen Böke, şu ifadeleri kullandı:

* Reform çare üretmek için değil algı yönetmek için açıklanıyor. Geçen hafta açıklanan ‘insan hakları reformu'nun sonucu ortada: Ritmik zıplayan kadınlara gözaltı, sokak saldırıları düzenleyenlere özgürlük! Ekonomi reformu da aynı…

* Detayına girmeye gerek yok, her şey apaçık ortada. Bütçe dışı fonları azalacak-mış ama paralel hazine Varlık Fonu yerli yerinde duruyor.

* Kamu ihale usülü liyakate dayalı olacak-mış ama daha dün TBMM'de geçmişte yapılan ihalenin koşullarını ihale sonrası değiştiren yasa çıktı.

“BİR SONRAKİ SEÇİMLE GERÇEK REFORMLARI BİZ BAŞLATACAĞIZ”

Böke, açıklamasına şöyle devam etti:

* Kamu harcamaları kısılacak-mış ama Cumhurbaşkanlığı günde 10 milyon liradan fazla para harcamaya devam edecek.

* İstihdam temelinde büyüme sağlanacak-mış ama 10 milyon işsizin, umudunu yitirmiş milyonların reformlarda adı yok. KÖİ projelerine yasal düzenleme yapılacak-mış ama milyarca liralık kamu zararı duracak, hatta büyüyecek.

* Şeffaflık gelecek-miş ama 128 milyar dolar rezervimiz nereye gitti diye soranlara ülkenin Cumhurbaşkanı ‘Başınıza taş düşsün' diyor, paylaşımlara erişim engelleri getiriyor.

* İhtiyaç belli. Sorunu çıkartanlar sorunu çözemez! En büyük reform iktidarın değişmesidir! Bir sonraki seçimle gerçek reformları biz başlatacağız.