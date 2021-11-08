Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı
60 yaşında hayatını kaybeden kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın için bugün Akatlar Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Aydın'ın naaşı Etiler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
KADER, AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın, önceki gün 60 yaşında hayatını kaybetti. Aydın için bugün Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Kaftancıoğlu, daha sonra Aydın ailesine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziyelerini iletti.
Törenin ardından Aydın'ın naaşı Etiler Camii'nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.