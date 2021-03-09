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Cihangir İslam CHP’ye katıldı

Saadet Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam CHP'ye katıldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP listesinden TBMM'ye giren İslam, daha sonra Saadet Partisi'ne geçmiş ancak 4 Mart 2020'de istifa etmişti. İslam'a rozetini bugünkü grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı.

Güncellenme: 14:36, 09/03/2021
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Cihangir İslam CHP’ye katıldı

Saadet Partisi’nden bir yıl önce istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, bugün CHP’ye katıldı. İslam’a parti rozetini, TBMM’de grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı. İslam’ın katılımıyla CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 136’ya yükseldi.

TBMM’YE CHP LİSTESİNDEN GİRMİŞTİ

Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP’nin İstanbul 3. bölge milletvekili listesinden seçilmiş, seçilmesinin ardından 7 Temmuz 2018 tarihinde Saadet Partisi’ne geçmişti. İslam, 4 Mart 2020’de partisinden istifa etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:14:33,