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Coronayı yok sayıp halay çekip, oyun oynadılar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci grupları corona virüsünü hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme: 09:04, 25/02/2021
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Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde balon turlarına izlemek üzere bölgeye gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları balon turlarının iptal edilmesinin ardından corona virüsü kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynaması kameralara yansıdı.

Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmazken tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü. (İHA)

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Corona gezi öğrenci Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:57,