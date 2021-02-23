‘Kod-29’dan işten atılan yedi işçi açlık grevine başladı

Çorum'da sendikaya üye oldukları için Kod 29’dan işten çıkartılan 90 işçi, fabrika yetkilileri ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca 78 gün önce fabrika önüne çadır kurup eylem başlattı.

Kod 29’dan işten atıldıkları için işsizlik maaşı alamayan işçiler, haklarını aramak için Ankara’da ve İstanbul'da fabrika sahibine ait otoparkları önünde, Çorum'da ki evinin önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Ağır kış şartları ve soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçilerden yedisi açlık grevine başladı.

CHP KAPILARINI AÇTI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti olarak her zaman emek ve emekçiden yana olduklarını belirterek, işçilerin hak mücadelesinin yanında yer aldıklarını söyledi. Partinin kapılarını işçilere açan Tahtasız, şunları söyledi:

– CHP halkın partisidir. Sizler de halk olarak bu partiden yararlanabilirsiniz. Bizler hakim, savcı, yargıç değiliz. Bu konuda karar verme yetkimiz yok. Olay yargıya intikal etmiştir. Adalete güveniyoruz, en sağlıklı kararı vereceğine, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. İşverenle görüşüp sorunun çözümüne yardımcı olmaya çalıştıklarını ve konuyu genel merkeze ilettiklerini anlattı. İşten atıldıkları için zaten aç kaldıklarını belirten işçiler ise, sendikal hakları tanınıp işe dönünceye kadar açlık grevine başlayacaklarını ifade etti.

KOD 29 NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edemeyeceği gibi işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir.

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