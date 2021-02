Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nden Bekir Coşkun’a Onur Ödülü

Ödül, Coşkun'un eşi Andree Coşkun'a takdim edildi. Andree Coşkun, ödüle Bekir Coşkun'un layık görülmesinden mutluluk duyduğunu belirtti ve şöyle dedi:

‘ÖRNEK ALIYORUZ…'

“Bekir verilen her ödülü fazlasıyla hak etmiştir, ben her zaman onunla çok gurur duyuyorum. Vatanına, Cumhuriyete sevdalıydı, her zaman bu duygusunu genç nesillere aşılamayı da görev edinmişti. Sadece insana değil, doğaya, hayvana, canlı olan her şeye aşıktı. Lekesiz, kalemini hiç kırmadı. Vicdanlıydı, medyanın namusuydu, yiğit cesur bir gazeteciydi. Hep de öyle yaşadı ve benim kalbimde hep yaşayacak.”

Ödül töreni için Ankara'ya giden Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, “Bekir Coşkun güldüren ve düşündüren bir yazarımız, ağabeyimizdi. Erken bir dönemde aramızdan ayrıldı. Çok değerli, örnek aldığımız bir insandı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da “Önemli bir meslektaşımızı kaybettik” açıklaması yaptı.