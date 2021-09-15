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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile görüştü.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu. DHA

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