Cumhurbaşkanı Erdoğan’a HES oyunu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da yapılan hidroelektrik santralinin (HES) deneme üretimine başlamasıyla birlikte yaklaşık bir aydır su bırakılmayan Gürgen Deresine sürpriz bir şekilde yeniden su verilmesi şaşkınlık yarattı. Yöre halkının aylardır yürüttüğü mücadeleye rağmen derelere su vermeyen HES şirketinin bir anda suyu bırakmasının arka planında ‘HES oyunu' olduğu ileri sürüldü.

HES'lere iptal davası açan Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye yaptığı ziyaret nedeniyle suyu bıraktığını, bugüne kadar yanlış bilgilendirilen Cumhurbaşkanı’na sanki su her zaman akıyormuş gibi bir görüntü verilmek istendiğini söyledi. HES'in iptal davasının 17 Şubat'ta görüşüleceğini belirten Kalender, HES'lerin iptal edilmemesi halinde bölgede çay dahil birçok bitki üretiminin tehlikeye gireceğini söyledi.

KRİTİK DURUŞMA 17 ŞUBAT’TA

Dernek Başkanı Ceyhun Kalender, yapımı devam eden HES'lerin akarsuları kurutarak Karadeniz'in sonunu getireceği uyarısında bulundu. Bölgede devam eden 12 HES projesinin durdurulması için davalar açtıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komşu köyünde yapılan Alicik HES'in iptali için açılan davanın da 17 Şubat'ta Rize İdare Mahkemesi’nde görüşülerek karara bağlanacağını belirten Kalender, şu bilgileri verdi:

AKP’NİN YÜZDE 96 OY ALDIĞI KÖY SUSUZLUĞA TERK EDİLDİ

– İlk bilirkişi raporu HES'lerin bölgeye vereceği zararı bilimsel bir şekilde anlatıyordu. Ancak sonradan yazılan raporlarda bilimsellik yok oldu. Halkın HES'lere yönelik haklı tepkileri üzerine şirket sanki yol yapıyormuş gibi projeye başladı. Yol bitip de borular gelmeye başlayınca kandırıldığımızı anladık, tepkimizi gösterdik. Şirket son bir aydır Alicik HES'te deneme üretimine başlayınca derelerimiz bir anda kurudu. Yüzde 20 su bırakılması gerektiği halde yüzde 10 bile su gelmiyordu. Önceki gün suyu bir anda bıraktılar. Anladık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan il kongresi için Rize'ye gelecek.

– Halkın HES tepkisi büyük, olayı yerinde görmek ister de kuru dereleri görürse projeleri durdurur diye suyun bırakıldığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı gidince suyu tekrar tutup derelerimizi kurutacaklar. Cumhurbaşkanına Rize'deki AKP'li siyasiler ve kamu görevlilerinin yanlış bilgi verdiğini düşünüyoruz. AKP'nin yüzde 96 oy aldığı köyün susuzluğa terk edildiğini Cumhurbaşkanının bilmediğini düşünüyoruz ve kendisini buraya davet ediyoruz.

RİZE'DE ÇAY OLMAZ

Davanın avukatı Remzi Kazmaz da dört yıl önce çevre koşullarına uymadığı için iptal edilen HES'ler için ÇED olumlu kararı alınıp işe başlanmasına anlam verilemediğini söyledi. Tüm çevre dostları ve Rize halkını Rize'nin ve tüm Karadeniz'in geleceğini belirleyecek 17 Şubat’taki duruşmaya beklediklerini belirten Kazmaz, “Eğer bu dava kaybedilirse Karadeniz'deki tüm çevre düşmanı projelerin önü açılacak. HES'ler yüzünden kuruyan dereler çevreyi artık nemlendiremeyecek. Nem olmayan yerde çay yetişmez. Rize hem en kritik içme suyunu hem çayını kaybedecek” dedi.

İlginizi Çekebilir Rize'de Gürgen Deresi HES'ler yüzünden kurudu

İlginizi Çekebilir CiMER'in durdurttuğu HES inşaatı tam gaz devam ediyor