Cumhurbaşkanlığı tasarruftan muaf tutuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin alınan kararlardan muaf tutulması dikkat çekti. Genelgeye göre kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak.

TASARRUFA SARAYDAN BAŞLAYIN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımlanan genelgeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini belirten Özel, “Kamuda tasarruf için ilk iş, günlük gazete alınmasını sonlandırmak değil, sarayın lüks harcamalarını kısmak olmalı. Sarayın lüks uçak ve helikopterlerden oluşan taşıt filosunu yarı oranında azaltmakla işe başlayın” ifadelerini kullandı.