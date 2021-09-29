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Dans eden doktora TTB’den inceleme talebi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir televizyon programında dans eden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

Yayınlanma: 15:09 - 29 Eylül 2021 Güncellenme:
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Bir televizyon programına çıkarak dans etmesiyle sosyal medyada gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a TTB’den inceleme talebi geldi.

TTB’DEN İNCELEME TALEBİ

TTB tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

* “Sabahın Sultanı Seda Sayan” adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.

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