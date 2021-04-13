Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında deprem meydana geldi.

Saat 23:28’de olan depremin derinliğinin 2.51 kilometre, büyüklüğünün de 5.1 olduğu duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 2.3 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Depremle ilgili açıklamasında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Datça'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede denizde meydana gelen deprem İstanköy (Kos), Rodos ve İncirli Adası (Nisiros) adalarında da hissedildi.

Datça Yazıköy'de bazı vatandaşların sokağa çıktıkları belirtildi. Depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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