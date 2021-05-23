Davutoğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Seçim şartları oluştu, bir an önce ülkeyi erken seçime götür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker'in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

* Memleket kavruluyor, Cumhurbaşkanı’ndan tek bir ses yok. Bütün dünya izliyor bunları, bakın manşet bu: Mafya lideri Türk devletini sarsıyor.

* Bunu okuduklarında dünya size itibar eder mi? Cumhurbaşkanı susuyor, hiçbir şey söylemiyor. Cumhurbaşkanı Büyükada’daki atlarla ilgili konuşuyor ama Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı sarsılıyor, yerle bir ediliyor bununla ilgili konuşmuyor. Böyle bir ülkeye dünyanın bakışı nasıl olur?

ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Şu tablo ile, yaşanan rezaletlerle başka bir ülkede olsa şimdiye çoktan erken seçim ortamına girilmişti. Hiçbir ülkede iktidar böylesi bir rezalet yumağı üzerinde oturamaz, ayakta duramaz.

* Türkiye bugün erken seçime gidemiyorsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelmesi ile erken seçimin zorlaşmış ve Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında kalmış olmasındandır.

* Zamanla Cumhurbaşkanı da bu rezaletlerin üzerinde oturdukça her gün oylarının eridiğini görecek. Cumhurbaşkanı’na çağrım bir an önce ülkeyi erken seçime götürmesidir. Eğer halk desteğinin devam ettiğine inanıyorsa erken seçime gitmekten korkmaması lazım. Demek ki korkuyor. Türkiye’de erken seçim şartları psikolojik olarak oluşmuştur.

“TÜRKİYE'DE HÜKÜMET YOK”

“Türkiye’de hükümet krizi var” diyen Davutoğlu “Şu anda hükümet yok. Bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye’de Bakanlar Kurulu ve hükümet yok artık. Hükümet olsa bu bakanlar şahsiyetinden bu kadar feda ederek orada sessiz bir şekilde oturabilir mi?” dedi.

“KANAL İSTANBUL'A KARŞI DİRENİRİZ”

Başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul'a karşı direndiğini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Ben başbakan iken Erdoğan’a Kanal İstanbul için ‘doğru değil bu’ dedim ve başbakanlığım döneminde bu konuda hiçbir adım atılmasına izin vermedim.

* Bakın o süreçlere, hiçbir adım atılmasına izin vermedim. Ben İstanbul’a aşığım. Cumhurbaşkanı’nın ‘inadına' diyerek İstanbul’u böylesine katletmesine sessiz kalamayız.

* Kanal İstanbul rant için İstanbul’u feda etme projesidir. Biz buna karşı direniriz, sesimizi çıkartırız.

“CUMHURBAŞKANININ HESAP SORMASI GEREKİYORDU”

AKP'li ve AKP'lilere yakın kişilerin lüks yaşantısına ilişkin de eleştirilerde bulunan Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Kimisinin oğlu, kimisinin yeğeni yollarda sokaklarda en lüks arabalarla, bir de utanmadan sosyal medyaya koyuyorlar.

* Milletvekilinin yeğeni, arabasıyla 215 km hız yapıyor. Bu yayıldığında iş bulamayan, ailesinden harçlık istemekten yorulmuş bir genç ne hisseder? AK Parti Genel Merkezi’ndeki bir ofis çalışanı kokain de kullanıyor, lüks arabalarla resimler de veriyor.

* Nereden geliyor bu hayat standardı, bu değirmenin suyu diye Cumhurbaşkanı’nın önce hesap sorması gerekiyor kim bu çocuk, nereden buldu bu kadar parayı diye.

* Bakanlıklar kirada oturuyor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nin gökdelen gibi binaları var dışarıda, onları ellerinden çıkartıp Beştepe’deki boş odalarda çalışsınlar.

* 150’yi aştığı söylenen Cumhurbaşkanlığı Danışmanları ne yapar? Sen bunları yapmadan, ‘zorluk çeken varsa helal etsin' diyorsun. ‘Varsa' değil, toplumun bütünü zorluk çekiyor.

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