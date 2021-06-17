Denizli’de şehit polisi binler uğurladı

Dün Bodrum Ortakent’te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonu sırasında çıkan çatışmada vücuduna dört kurşun isabet eden ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Memuriyetinin altıncı yılında şehit düşen polis memuru Yangöz'ün naaşı bugün Denizli'nin Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Baba evine son kez gelen Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz evlat acısına dayanamadı. Fenalaşan anne evden alınarak tören alanına getirildi.

VATANDAŞLAR ŞEHİDİN EVİNDEN MEYDANA KADAR TAKİP ETTİ

Şehit cenazesi daha sonra Alanyazı Meydanı'nda kurulan tören alanına getirildi. Şehidin naşını bir grup vatandaş sloganlar eşliğinde evinden meydana kadar takip etti.

Tören alanına getirilen tabuta sarılan şehidin ağabeyi Sercan Yangöz'ün büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Anne Nursel Yangöz ve baba Şahin Yangöz de oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nursel Yangöz oğlunun fotoğrafını öperek; “Yandım oğlum yandım. Doyamadım oğluma. Doyamadım” diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi Çarşı Cami'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buldan Şehitliği'ne defnedildi.

Buldanlılar şehitlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Binlerce vatandaş Alanyazı Meydanı’nı doldurdu. Şehidin naaşı şehitliğe kadar binlerce insanın oluşturduğu kortejle götürüldü.

Şehit polis Ercan Yangöz'ün cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Denizli protokolü, çok sayıda meslektaşı ve binlerce vatandaş katıldı.