Devlet Bahçeli: İP melanet bir projedir

Devlet Bahçeli’nin tek aday olduğu MHP 13. Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda düzenleniyor. Yaklaşık 1200 delegenin oy kullanacağı kurultaya seyirci kabul edilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultayın açılış konuşmasında kurultay delegelerine seslendi. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* CHP Türk siyasetine tutunmuş 5. kol faaliyetidir. İYİ Parti ise Türkiye’nin kötülüğüne çalışan, talimatla kurulmuş, uzakta kumandayla yönetilen melanet bir projedir.

BAHÇELİ 10’UNCU KEZ GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURACAK

19 Nisan 1987’de MÇP Büyük Kurultayı’nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5’inci Olağanüstü Kurultay’da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

23 Kasım 1997’de yapılan 5. Olağan Kurultay’da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay’ın ardından onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.