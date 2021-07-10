Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.