‘Devletin 45 yaban keçisinden elde edilecek gelire ihtiyacı yoktur’

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, daha önce iptal davası açılarak yaban keçilerinin ‘avlanmasının’ önüne geçildiği ‘av ihalesinin' yeniden düzenlenmesini TBMM gündemine taşıdı. Zeybek, 4 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan ihale ile Antalya'nın Akseki, Kaş, İbradı, Gazipaşa, Alanya, Döşemealtı, Finike ilçeleri ile Isparta'nın Sütçüler ilçesinde toplamda 45 yaban hayvanın avlanmasına, doğaseverler başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun karşı çıktığını ve tepkilere kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

“ÖNCELİĞİMİZ AV İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ”

Zeybek, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, av ihalesinin iptal edilip edilmeyeceğini yer verdi. CHP'li Zeybek verdiği soru önergesine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Yaban hayatını ve doğayı korumak hem yeryüzüne hem de gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzdur. Soru önergemizde Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün son beş yılda yapmış olduğu ihalelerde avlanan yaban havyanı sayısı, elde edilen gelir ve bu hayvanların kaçının yabancı avcılar tarafından avlandığı sorularına yer verdik. Ancak önceliğimiz av ihalesinin zaman kaybedilmeden iptal edilmesidir, duyarlı vatandaşlarımız bunun için imza kampanyası başlattılar”

“AKP'NİN DOĞA VE YABAN HAYATINA BAKIŞ AÇISI DAHİ RANTA DAYALIDIR”

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan avlanma ihalesinde 45 yaban keçisinden elde edilecek gelire devletin ihtiyacı yoktur, bırakın canlılar doğal ortamında yaşasın” diyen Zeybek; “Sorumsuzca harcanan kamu kaynaklarından doğan israfın önüne geçilerek gerekli kaynağın daha fazlası sağlanabilir. Geçmiş dönemde yapılan bir av ihalesinin iptaline yönelik mahkeme sürecinde bakanlığın “Kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla avlanmasına izin verildi.” ifadesini kullanması utanç vericidir. Kırsal kalkınma için bugüne kadar av ihalelerinden gelen paralar nasıl kullanılmıştır açıklanmalıdır, kırsal kalkınma için doğanın talan edilmesi, yaban hayata son verilmesine gerek yoktur, bakanlığın israf kalemlerine son verilmesi halinde bile kırsal kalkınmaya bütçe ayrılır.

AKP'nin doğa ve yaban hayatına bakış açısı dahi ranta dayalıdır, bir çevre felaketinin siyasi tanımı olarak tarihe geçecek uygulamaların mimari mevcut siyasi iktidardır. 45 yaban keçisinden elde edilecek gelire devletin ihtiyacı yoktur ” dedi.