Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları Menemen’de anıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile iki devrim şehidi, binlerce yurttaşın katıldığı törenle anıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'in Menemen ilçesinde 91 yıl önceki kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, bir kez daha binlerce yurttaşın katıldığı törenle anıldı.

Anma etkinlikleri saat 08.00'de “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” ile başladı. Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Şehit Asteğmen Kubilay’ın aile fertleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“BEDENLERİNİ SİPER ETTİLER”

Anma töreninde konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, ruhları kararmış bir topluluk tarafından hunharca katledilen Kubilay ve arkadaşlarını şükranla, minnetle andıklarını belirterek, “Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Cumhuriyetimize kast etme cüretini gösteren bu karanlık anlayışa gözünü kırpmadan, bedenlerini siper etmiştir” diye konuştu.

“BOYNUNU VERDİ BOYUN EĞMEDİ”

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Selçuk Şen ise, “Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay bizim için birçok değerin simgesi, bir değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir” dedi.

Konuşmaların ardından anma programı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi tarafından düzenlenen “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” ile devam etti. İZBAN'ın Menemen istasyonu önünde toplanan katılımcılar, buradan Kubilay Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP İzmir milletvekilleri ile belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“CEHALETLE MÜCADELE EDECEKSEK ÇOĞALMALIYIZ”

Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 91 yıl önce menfur bir saldırı yaşandığını anımsattı. O saldırının bugün herkesi buraya topladığını ifade eden Soyer,

“Şunu çok iyi biliyoruz ki; 91 yıldır hiç bir zaman Cumhuriyete karşı saldırı bitmedi. Biz yine çok iyi biliyoruz ki; iyilik kötülüğü, doğru yanlışı, bilim cehaleti yener. Doğru ama belki de bu bilginin konforuyla rehavete kapıldığımız da oluyor. O nedenle mutlaka iyiliği çoğaltmalıyız. Mutlaka doğruyu çoğaltmalıyız. Mutlaka bilimi çoğaltmalıyız.

Yani cehaletle mücadele edeceksek, Cumhuriyetin değerlerine saldıranlarla mücadele edeceksek çoğalmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin değerlerini yeni bir yüzyıla taşırken, birbirimize çok daha güçlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız.” dedi.

KOŞUDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLER VERİLDİ

Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl on beşincisi düzenlenen “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu”na iki yüze yakın sporcu katıldı. 10 km'lik yarısta dereceye girenlere ödüller verildi. Anma töreni saygı duruşu, askerlerin saygı atışı ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Yıldıztepe Şehitliği'ndeki şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey 91. ölüm yıl dönümünde siyasi parti liderleri tarafından da anıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.” derken;

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZLIK ATEŞİ ASLA SÖNMEYECEK”

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi ve değerlerini yaşatmak için canını ortaya koyan devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı ve vatan uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.” dedi.

“BIRAKTIKLARI EMANETİN BEKÇİSİYİZ”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Menemen'de cumhuriyet değerlerini ve devrimlerini savunurken haince katledilen Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi saygı ve rahmetle anıyorum. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.