Diplomasi kadınlara emanet

Diplomasi, Türkiye'de kadın ağırlığının en fazla hissedildiği alanlardan biri. 1982 yılına kadar tek bir kadın büyükelçimiz yokken, bugün tam 64 büyükelçimiz var. 39 kadın diplomat yurt dışı temsilciliklerde, 25'i ise Dışişleri Bakanlığı’nın önemli koltuklarında büyükelçi. Bakanlıkta görev yapan kadın personel oranı yüzde 37’ye ulaşırken, merkezde ve dış temsilciliklerde 4 bin 316 erkek ile 2 bin 554 kadın görev yapıyor. Türkiye'de ilk kadın büyükelçi Filiz Dinçmen’in 1982 yılında Hollanda Lahey'e atanmasıyla gerçekleşti. 2000 yılında 8’e yükseldi, 2019’da ise 60’a ulaştı.

DEVRİM GERÇEKLEŞİYOR

Bakanlık genelinde 257 büyükelçi bulunuyor. Bunların 193’ü erkek. 64’ü de kadınlardan oluşuyor. Bu rakamla birlikte kadınlar, Dışişleri Bakanlığındaki büyükelçilerin yüzde 25’ini temsil ediyor. Türkiye'nin bir önceki Zambiya Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu “1991'de bakanlığa 14 kadın 14 erkek 28 kişi alınmıştı. Kadın erkek eşitliği sayısal anlamda da öne çıkmış oldu” dedi.

Türkiye'nin Umman Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer de kadınların birçok şapkası olduğunu belirterek, “Dışişleri Bakanlığı'nda bir devrim gerçekleşiyor. En zor bölgelerde kadın büyükelçilerin görev yaptığını görüyoruz” dedi.

İLK KADIN BÜYÜKELÇİ FİLİZ DİNÇMEN

1939'da Zonguldak’ta doğan ve Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Dinçmen, 1961’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 1968-70 arasında Türkiye'nin Tahran Konsolosluğu'nda görev aldı. 1982’de ise Hollanda Lahey Büyükelçisi görevine getirilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi oldu.

Dışişleri Bakanlığının ilk kadın Müsteşar Yardımcılığı görevini de üstlenen Filiz Dinçmen, 1993'de Viyana, 2000'de ise Vatikan Büyükelçiliği’ne atandı. Dinçmen, ilk olmasını şu sözlerle anlatmıştı: “İlk görev yerim New York BM Temsilciliği oldu. 1982’de Lahey’e atandım. Zorluklarla karşılaşsam da herkes yardımcı oldu. Kadınlar daha uzlaşmacı, ikna edici, etkili olabiliyorlar. Bunun faydasını gördüm. Kadın büyükelçilerin Türkiye'nin imajına olumlu katkısı da var. En son görevim Vatikan Büyükelçiliği oldu. Orada bana ‘Türkiye'nin aydınlık yüzü' diye hitap ederlerdi.”

12 ülkeye daha kadın büyükelçi atandı

Son yapılan atamalarla birlikte 12 ülkeye daha kadın Büyükelçi atandı.Yeni kadın büyükelçiler şöyle:

– AGİT Daimi Temsilciliği’ne Hatun Demirer

– Panama Büyükelçiliği’ne Lebibe Gülhan Ulutekin,

– Zambiya Lusaka Büyükelçiliği’ne İstem Cırcıroğlu

– Togo Lome Büyükelçiliği’ne Esra Demir

– İsviçre Bern Büyükelçiliği’ne Emine Ece Acarsoy

– Slovenya Lubliyana Büyükelçiliği’ne Aylin Taşhan

– Bahreyn Manama Büyükelçiliği’ne Esin Çakıl

– Burkina Faso Vagadugu Büyükelçili-ği’ne Nilgün Erdem Arı

– Tayland Bangkok Büyükelçiliği’ne Serap Ersoy

– Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği’ne Fatma Ömür Ünsay n Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği’ne Sibel Erkan

– Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği’ne Ayşegül Kandaş.

YORGUNLUĞU HİSSETMİYORSUNUZ

Namibya'da Büyükelçilik görevinde bulunan ve halen Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü olan Deniz Çakar “52 haftanın belki 10 haftasını aileme ayırabildim ama yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Bunu değerli kılan insan unsuru. İnsanları sevip güzellikleri paylaşabiliyorsanız yorulmazsınız. 34 yıldır bakanlığın mensubu olarak, meslek içi yükselmede bir ayrımcılık gözetildiğini görmedim” dedi.