Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 7 bin 800 personel daha katıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 7 bin 800 personel daha katıyor. İnternet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur’an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru yapacak kişilerin 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

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