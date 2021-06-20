Diyanet’ten 5 yıldızlı otelde 3 günlük toplantı

Türkiye pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. İşsizlik gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar çarşı pazardaki pahalılıktan şikayetçi. Bütün bunlar yaşanırken Diyanet İşleri Başkanlığı 16-18 Haziran'da lüks bir otelde toplantı düzendi.

“Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” 3 gün sürdü ve toplantıya 50 kişi katıldı. Toplantı Diyanet'e bağlı çok sayıda salon olmasına rağmen 5 yıldızlı Metropolitan Otel'de yapıldı. Ankara dışından gelen konuklar da bu otelde ağırlandı. Daha önce de birçok toplantısını tatil beldelerindeki 5 yıldızlı lüks otellerde yapan Diyanet, kendisine ait tesislerde “Konaklayacak yer sıkıntısını'' gerekçe gösteriyor. Ancak Ankara'da lüks otel tarzı 8'i suit, 56 oda ve 120 yatak kapasiteli Diyanet Evi bulunuyor. Diyanet Evi başkanlığın sitesinde, “5 yıldız konforunda, kendinizi özel hissedeceksiniz'' denilerek tanıtılıyor.

YANIT VERMEDİLER

Diyanet Basın Merkezi, meal çalıştayının neden 5 yıldızlı otelde yapıldığına dair sorularımızı yanıtsız bıraktı. 16-18 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen Çalıştay'la ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu yetkilileri ise şu bilgileri verdi: “Çalıştay, 6 oturumda gerçekleştirildi. Mealde Çeviri Yöntem ve Teknikleri Stratejisi, Temel Çeviri Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri, Meal Yazımında Harici Bilgilerin Kullanımı ve Referans Sorunu, Arapça Gramer Kuralları Bağlamında Çeviri Sorunları başlıklı oturumlarda alanın uzmanı akademisyen ve araştırmacılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Müzakereler yapıldı. Çalıştay ‘Genel Müzakere ve Kapanış' oturumunun ardından sona erdi.”