Doğa harikası koya beton döken şirket, 6 yıl sonra koyu yeniden kiralamak istedi

Antalya Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında bulunan Bambus Plajı, Antalya'nın dünyaca ünlü falez bandında yer alıyor. Kentin hemen merkezinde yer alan ve aynı zamanda ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde bulunan eşsiz koy, bir dönem kentin gözde mekanları arasında yer alırken 2014'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılarla gündeme geldi.

DENİZDEN KEPÇE GETİRDİLER

Muratpaşa Belediyesi, Nisan 2014 ve Mayıs 2015'te kaçak inşaat çalışmaları nedeniyle plajı mühürledi. Haziran 2015'te yapılan incelemede, plajdaki ruhsatsız ve kaçak bölümlere ilişkin zabıt tam 3 sayfa rapor tuttu. Koyda kaçakların kaldırılması için çalışmalar başlatılırken 12 Mart 2016'da şikayet üzerine plaja giden Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, deniz dubasıyla plaja kepçe ve paletli ekskavatör getirildiğini, falezlere beton döküldüğünü belirledi.

FALEZLERİ BETONLA KAPLADILAR

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından plajda 8 Nisan 2016 sabahı yıkım başladı. 50 kişilik ekip, hiltileri, jeneratörleri plaja indirdi. Üzeri tamamen betonla kaplanan falezlerde tahribat betonun sökülmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Falezlerin demir profillerle kaplandığı, plajın dışarıdan görülmesini engellemek için kayalıklara duvar örüldüğü ve plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü. Belediye ekipleri 5 saatlik bir uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinç yardımıyla iş makineleri indirildi. Plaja dökülen betonun sökülmesi bir hafta sürdü.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

Bambus'ta tüm kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımının tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi, koyu halka açık plaj haline getirmek için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na tam 6 kez başvurdu. Bu sürede Muratpaşa Belediyesi, falez bandında 5 nokta için izin almayı başarırken her birinde mavi bayrakların dalgalandığı halk plajları oluşturdu. Belediyenin Bambus Plajı için yaptığı başvurular ise sonuçsuz kaldı.

KİRALAMA İÇİN FORMÜL ARAYIŞI

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl haziran ayında yaptığı 5'inci başvuruda, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, söz konusu alan için belediyenin imar planı yapmasını istedi. Muratpaşa Belediyesi, planlamanın yaklaşık 26 kurumdan görüş alınması gerekliliği ve 3 yıl sürecek olması nedeniyle talebini geri geçmek zorunda kaldı. Belediye, ocak ayında ise koyu halka açık bir plaj haline getirmek için bu plajı büfe-tuvalet ve şezlong alanı olarak kiralama talebiyle 6'ncı başvurusunu yaptı.

ŞİRKETLE AYNI KEFEYE KOYDU

Komisyon, 12 Şubat'ta belediyenin talebini görüşmek üzere toplandı. İlgili kararda, doğa harikası koyu bir kaçak yapı cenneti haline getiren ve falezlere beton döken şirketin Ağustos 2020'de, Bambus Plajı'nı günübirlik kullanım amaçlı kiralama talebine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiğini, Muratpaşa Belediyesi'nin talebinin de bu çerçevede değerlendirileceği belirtildi. Komisyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın alana ilişkin devam iş ve işlemleri hakkında bilgi aldıktan sonra her iki talebe ilişkin görüşünü oluşturacağını bildirdi.