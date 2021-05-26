‘Dünyaca ünlü Ulukışla kirazında yüzde 70 verim kaybı var’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 12 ülkeye kiraz ihracatının yapıldığı Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde üreticilerle bir araya geldi. Çamardı ilçesi ve Bor ilçesinde elma üreticileri ile görüştü. Farklı bölgelerde kayıpların yüzde 70'e ulaştığını yerinde gördü.

Gürer, önce don olayı, ardından da kuraklık nedeniyle sulanamama riski yaşayan kiraz bahçelerinde, üreticilerin sorunlarını dinledi.

“YÜZDE 70 VERİM KAYBI OLACAK”

Aynı zamanda kiraz üreticisi Hüseyin Toker, Darboğaz ile birlikte ilçe genelinde kiraz üretimi yapılan Beyağıl, Porsuk, Darboğaz, Emirler, Kılan, Maden, Tekneçukur ve Hasangazi köylerinde meydana gelen don olayının, bahçelerde hasara yol açtığını söyledi. Esen sıcak rüzgarlar, göletlerde azalan su ve kuraklık rekolteyi ciddi oranlarda düşürecek şekilde hasara neden olduğunu anlatan Toker, bu yıl kiraz hasadının buruk geçeceğini ifade etti.

“DOĞAL AFET ZARARI BÜYÜK”

Beyağıl Kiraz üreticisi Murat Yavuz, CHP’li Gürer'e tüm üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri sıraladı. Yavuz, hasar tespiti için gelen TARSİM yetkililerinin, bir doğa olayı ile oluşan tozlanmadan kaynaklanan hasar için bir değerlendirme yapmadığını belirterek, “Bir doğa olayı olmasına rağmen, tozlanmanın neden olduğu hasarın TARSİM tarafından karşılanmayacağı ifade edildi. Ancak bu doğa olayı köyümüz ve çevre köylerde yüzde 70 oranında hasara neden oldu” diye konuştu.

“ULUKIŞLA KİRAZI, İNGİLTERE KRALİYET AİLESİNE BİLE GİDİYOR”

Üreticilerin sorunların dinleyen Gürer ise 1600 rakımlı bölgelerde farklı aromasıyla dikkat çeken Ulukışla kirazının, dünyanın 12 ülkesine ihraç edildiğini belirtti. Burada yetişen Napolyon kirazlarının yüzde 80'ının yabancı ülkelere gönderildiğini ifade eden Gürer, İngiltere Kraliyet Ailesinin sofralarını bile süsleyen Ulukışla kirazını bu yıl don ve kuraklığın vurduğunu ayrıca Çamardı ve Bor ilçesindeki bahçelerde, don etkisiyle elma başta olmak üzere çok sayıda meyvenin hasar gördüğünü belirtti.

“DOĞRU DÜRÜST HASAR TESPİTİ YAPIN”

Yaklaşık 25 bin dekar alanda yıllık ortalama 35 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgede bu yıl don ve kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybının olacağını söyleyen Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunarak, “Buraya gelip oluşan hasarı doğru dürüst yerinde tespit edin. Çiftçiler ciddi mağduriyet yaşıyor. Biz bölgenin tamamını gezdik ve ürünlerin büyük ölçüde don neticesinde zarar gördüğünü gördük. Kilolarca kiraz veren dallarda, birer ikişer kiraz kalmış ve çoğunluğu ne yazık ki dökülmüş ya da kurumuş. Ayrıca kuraklığın yaratacağı susuzluğun tüm bahçeleri vuracağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.