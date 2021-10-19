Eda Nur Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame tamamlandı. Soruşturma kapsamındaki Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istendi.

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Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradığını polise bildirmiş, sanıklar hakkında şikayetçi olmuş ve bir hafta sonra intihar etmişti.

Yusuf G. ile internetten tanıştığını belirlenen Kaplan, ablasıyla birlikte Yusuf'un olduğu eğlence mekanında oldukları, bir süre sonra da Mehmet A.'nın kendilerine dahil olduğu ifade edildi. Eğlence mekanından ayrılan Kaplan ve Mehmet A., kiraladıkları günü birlik eve gitti.

Burada da Kaplan'a cinsel saldırıda bulunulduğu hazırlanan iddianamede yer aldı. Soruşturmada ifadesi alınan Aşkın K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Eda Nur Kaplan'a ‘nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla haklarında en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelilere ilişkin iddianamede, şöyle denildi:

“Cinsel saldırı eyleminin Eda Nur Kaplan’ın vücudu üzerinde işlenirken, bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde her iki şüphelinin de eylemin esnasında içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, ancak şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan’a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır.” İHA