Ege Denizi’nde can pazarı! Onlarca göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 19 göçmenİ, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

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İzmir’in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik botlar içerisinde 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül saat 12.20 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 13 Eylül saat 07.35 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

KENDİ İMKANLARIYLA KARAYA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan çalışmada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 4 düzensiz göçmen olduğu bilgisi edinildi. Kendi imkanlarıyla adaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

MARMARİS’TE 8 KİŞİ KURTARILDI

Muğla açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri gönderdiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

GECE SAATLERİNDE GÖÇMENLERİ TÜRK KARASULARINA İTTİ

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi. Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan fiber tekne içerisindeki 7 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen daha olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

2 olayda kurtarılan 19 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (İHA)

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