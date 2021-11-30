Ege’de 4.2 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Yunanistan'ın Samos kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın ve İzmir'e yakın mesafede bulunan Samos'taki depremin 6.91 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 13:32'de Yunanistan’ın Samos kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Oniki Adalar Akdeniz olarak gösterdi. İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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