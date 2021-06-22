Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘müzik yasağı’ göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yuvamız İstanbul”un 20'ncisini, komşuluğu yeniden canlandırmak için kurulan “Mahalle Evleri”nin 3'üncüsünü ve 21 derslikli İSMEK okulunu barındıran “Bahçelievler Eğitim Merkezini” hizmete açtı.

İBB'nin yine Bahçelievler'de yapımını tamamladığı Dört Halife Camii ve İstihdam Ofisi de törenle beraber faaliyete geçti.

“16 AYDIR HAYATTAN KOPTUK”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemiye dair normalleşme takviminin açıklanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

“Şu anda aşılama ile ilgili süreç iyi gitmeye başladı” diyen İmamoğlu, “Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin, özellikle turizmle ilgili sürecini, milletçe kaybetmeseydik” dedi. Toplumun, pandemi sürecine dair hassas tavrını devam ettirmesinin gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, normalleşme sürecinde de projeleri aynı hızla sürdüreceklerini vurguladı.

Ülkenin ve dünyanın yaklaşık 16 aydır “hayattan kopmuş” bir halde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul’un yaşamına dahil ettik. Sadece 2 yılda, 4 milyon metrekareyi aşan bir alandan bahsediyorum.

* Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak bir şekilde 12’den sonra da kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum.

* Zira, mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz, bunu da sağlamak için görevimizin başındayız.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 18 BİN İNSANA İŞ BULDUK”

Kreş konusunu önemsediklerini belirten İmamoğlu, 20 olan sayıyı, 150'ye çıkarma hedefleri olduğunu yineledi. Kreş sorununu bir belediyenin tek başına çözemeyeceğini kaydeden İmamoğlu, “Ama biz, burada ihmal edilmiş bir soruna, aslında farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu.

İşsizliğin de yakıcı sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı sunmak, istihdamı arttırmak, doğru iş gücü ile çalışanları buluşturmak anlamında; hızlıca yoğun nüfuslu olan Bahçelievler’de ‘İstihdam Ofisimiz'i açtık. Şu ana kadar, 18 bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu pandemi döneminde, 7-8 aylık çalışma ile. Müthiş rakamlar bunlar” bilgilerini paylaştı.

“AYAMAMA, VADİYE DÖNÜŞECEK”

Bahçelievler'den de geçen Ayamama Deresi hakkında da İmamoğlu, şunları söyledi:

* Ayamama Vadisi projesini çok önemsiyoruz. Yıllardır bir zulme dönüşmüş, birçok kötü anı bırakmış Ayamama. Göreceksiniz; 1-1,5 sene içerisinde Ayamama, spor yaptığınız ve Küçükçekmece’nin içinden insanları alıp Bakırköy sahiline indiren, metro ile metrobüsle buluşturan müthiş bir vadiye dönüşecek.

* Bu yaşam vadisi, bir milyon metrekarelik yeni yeşil alanı İstanbulluların yaşamına sokmuş olacak. 39 ilçenin, 39'unda da hizmetlerimize devam ediyoruz; hangi parti, hangi kişi tarafından yönetildiğine bakmaksızın.

* Engellilerden çocuklarımıza, kadınlardan gençlere, herkesin duyarlılığına ve onların fırsat eşitliğine bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakan, bir vicdan, bir ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim çalıştığımızı lütfen bütün hemşirelerimiz bilsinler.

*Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya metroyu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız' diyen aklın yerine, biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyoruz.