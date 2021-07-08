‘Elazığ depreminin ardından köy evlerinin dahi temeli atılmadı’

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan birçok çalışmaya rağmen birçok depremzedenin sorunu hala çözülemedi. Depremzedelerin sorunlarına ilişkin konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, vatandaşların mülkiyet haklarının korunmamasından dolayı depremzedelerin mağduriyetlerinin daha da arttığını kaydetti.

“DEPREMİN ÜZERİNDEN 1 YILDAN FAZLA ZAMAN GEÇTİ AMA SORUNLAR HALA DEVAM EDİYOR”

Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında kentin birçok bölgesinde sorunların devam ettiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Araştırma önergeleriyle komisyon kurulmasına yönelik teklifler verdik. Kentin sorunlarıyla ilgili, beklentileriyle ilgili, depremden kaynaklanan mağduriyetlerle ilgili sorunları gündeme getirdim.

Belki Elazığ’ın bu sorunların dinlemekten bıkmış, usanmış olabilirsiniz ama ben, depremden kaynaklı yaşanan sorunları, yaşanan hak mağduriyetlerini gündeme getirmeye, bu kürsüde bunları seslendirmeye bıkmadan, usanmadan devam edeceğim. Niye, çünkü zaman zaman 24 Ocak gecesi yaşanan deprem sonrası doğru yapılan işlerle ilgili, orada görevlendirilen bakanlara bu kürsüden teşekkür de ettim, kamu kaynaklarından yapılan doğru işler için ilgili kişilere teşekkür ettim ama aynı zamanda eksiklikleri de belirttik, yanlışlıkları da belirttik. Vatandaşın beklentilerini, vatandaşın hakkını, vatandaşın mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlarını da gündeme getirdik ama ne yazık ki geldiğimiz noktada, 24 Ocak gecesi Elazığ’da yaşanan deprem sonrası mağduriyet depremden daha yıkıcı ve hasar verici iz bıraktı” dedi.

“VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMEDİ”

Deprem sonrasında konutların yapılmasıyla ilgili Elazığ'a kamu bütçesinden büyük kaynakların aktarıldığını vurgulayan Milletvekili, “21 bin konutun yapılmasıyla ilgili süreç başlatıldı, bunların birçoğu tamamlandı ama bu iş yalnızca bir müteahhitlik sektörü olarak görüldü. Yani vatandaşların beklentileri tam anlamıyla çözülmedi, binalarla ilgili talepler toplanmadı. Binalar 3+1, 2+1 olarak yapıldı.

2+1 yapılan binalar 58-60 metrekare, 3+1 yapılan binalar 90 metrekare civarında ve kimse memnun olmadı. Yani kamu kaynakları harcandı, iyi paralar geldi ama ne hak sahipleri ne mağdurlar ne de mülkiyet sahipleri bu işten mutlu olmadı. Çünkü yanlış işler yapıldı. Yani kura çekiminden tutun da hak sahipliğine kadar, kentin yeniden planlanması ve yeniden imarlaşmasına kadar hatalar zinciriyle birçok sorun yaşandı” diye konuştu.

“KÖYLERDEKİ EVLER YIKILDI, HALA YIKILAN EVLERİN YERİNE TEMELLER ATILMADI”

Depremde köylerde yıkılan evlerinin temellerinin dahi atılmadığını söyleyen Erol, “Köylerdeki evler yıkıldı, hala yıkılan evlerin yerine temeller atılmadı, evler yapılmadı. Deprem Komisyonu üyesi arkadaşlardan biri de komisyonda şu anda. Deprem komisyonu kuruldu. Deprem Komisyonu Elazığ’a geldi. Aslında Elazığ’a önceden geliş amaçları yaşanan sorunlarla ilgili taleplerin, beklentilerin ve sorunların tespitiyle ilgili bir araştırma yapmakken sonra dediler ki;

“Biz aslında İstanbul depremi ve olası bir depreme karşı burada yaşanan sorunlarla ilgili bir tespit için geldik.” Ne yazık ki o süreçte doğru planlanmadı ve Elazığ 24 Ocak gecesi yaşanan depremden sonra hükumetin uygulamaları, vatandaşın sürece dahil edilmemesi, vatandaşın mülkiyet haklarının tam anlamıyla korunmamasından kaynaklı daha fazla mağduriyet yaşar hale geldi” ifadelerini kullandı.