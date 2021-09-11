Elazığ Havalimanı 45 gün süreyle kapatılıyor: Öğrenciler mağdur olacak

Elazığ Havalimanı, 1 Ekim'de 45 günlük bakıma alınacak. 4 Ekim’de Fırat Üniversitesi'nin eğitime başlayacak olmasından dolayı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehir dışından gelen öğrencilerin mağduriyetlerine yol açacağını belirterek bakımın ertelenmesini istedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Havalimanı, pist yapım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim’de uçuşlara kapatılacak.

Havalimanının kapatılacağı ilan edilen tarihten sadece 3 gün sonra ise Fırat Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlayacak.

Şehre gelecek üniversite öğrencileri zor durumda kalırken kapanmanın ertelenmesi istendi.

45 GÜN SÜREYLE KAPATILACAK

Elazığ Havalimanı'nda yapım çalışmaları süren “Elazığ Havalimanı Paralel Pist ve Müteferrik İşler” işi kapsamında yeni yapılan pist ile taksi yollarının tamamlanıp, mevcut piste bağlantılarının yapılabilmesi, pist şeritlerinin tesviye edilmesi ve gerekli havacılık tedbirlerinin alınabilmesi için halihazırda kullanılan 07-25 pistinin 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 45 gün süre ile uçuş trafiğine kapatılacak.

“AKADEMİK TAKVİME GÖRE BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR”

Elazığ Havalimanın okulların açılacağı tarihte kapatılmasının öğrencilerin mağduriyetine yol açacağını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Havayolu firmalarının uçuşları Malatya ve Diyarbakır'a alması vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Üniversite'nin açılacağı tarihte Elazığ Havaalanı'nın kapatılması yanlarında eşyaları ile gelecek olan öğrencilere ek maliyet ve zorluk çıkaracaktır. Özellikle batı illerinden Elazığ'a gelecek öğrencilerimizin karayolunu kullanmaları uzun ve yorucu olacaktır, çevre illerdeki havaalanlarından gelmeleri ise bilet bulamama, aktarma zorluğu ve ek maliyet gibi mağduriyetler doğuracaktır. Bu nedenle yetkililer, başka illerden Elazığ’a gelecek öğrencilerimiz için Fırat Üniversitesi’nin akademik takvimini de dikkate alan bir düzenleme yapmalıdır” diye kaydetti.

“KARARIN 15 GÜN ERTELENMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından yapılan paylaşımda ise, “Fırat Üniversitesi öğrencileri olarak Elazığ Havaalanı'nın 1 Ekim tarihinden itibaren bakıma alınarak 45 gün süreyle kapatılması kararının en az 15 gün ertelenmesini talep ediyoruz. Üniversitemiz yetkililerinden ve valiliğimizden binlerce öğrencinin mağdur olmaması için destek bekliyoruz. Lütfen öğrencilerin sesini duyunuz” ifadeleri kullanıldı.