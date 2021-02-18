Emekli kamu görevlisi, 55 bin dolarını kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti

Polisi harekete geçiren olay, Beşiktaş, Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli kamu görevlisi Y.S.'nin evindeki sabit telefonu arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Daha sonra ise, Y.S.'nin banka hesabından bulunan 55 bin doların, bir suç şebekesince yurtdışına transfer edilmek istendiğini söyledi. Arayan şüpheli, “Paranızı almaya çalışan şebekenin çökertilmesi için bize yardım edin” dedi.

KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ

Ev telefonundan aradıkları Y.S.'nin cep telefonu numarasını alan şüpheliler, iletişime buradan devam etti. Y.S.'yi yönlendiren şüpheliler, “Bankada bulunan paranı çek ve bizim belirttiğimiz yerde buluşacağın kişiye ver. Biz de suçüstü yaparak onu yakalayalım. Paranızı bir gün sonra iade edeceğiz” dedi.

Arayan kişilerin polis olduklarına inanan Y.S., söylenenleri harfiyen yerine getirdi. 55 bin lirasını çekerek, Konaklar Mahallesi, Şebboy Sokak üzerinde buluştuğu 25 yaşındaki şebeke üyesine bir eczane poşeti içerisinde teslim etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ertesi gün parasının iade edilmesini bekleyen emekli kamu görevlisi, kendisini arayan numaraya ulaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Y.S.'nin parayı teslim ettiği kişinin İsa Y. (23) olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ancak emekli kamu görevlisinin parası aramalara rağmen bulunamadı. Dolandırıcılık şebekesinin, para naklinde kullandığı öğrenilen, İsa Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önceden suç kaydı olmadığı belirtilen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Y.S.'yi arayan şebeke üyesi ile paranın kime gönderildiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DOLANDIRICILIK ŞAKAYLA BAŞLADI

Emniyet uzmanlarına göre, telefon dolandırıcılığı ilk olarak yaklaşık 10 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ortaya çıktı. Polisin kavga ettiği için aradığı bir arkadaşına telefon açan bir kişi, dosyanın kapatılması için kontör istedi. Arkadaşı kontör gönderince, yapılan şaka dilden dile dolaştı. Şakayla başlayan olay, kontör dolandırıcılığına zaman içerisinde de para dolandırıcılığına dönüştü. Elde edilen paranın miktarının artmasıyla, suç şebekesine dönüşen yapılar ortaya çıktı.

BİR ÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI

Aranacak kişileri belirleyen, arama yapan, parayı teslim alacak kişileri belirleyen ve paraları teslim alan kişilerden oluşan yapılar, zaman içerisinde Prof.Dr.Canan Karatay'dan Gazeteci Taha Akyol'a bir çok kişiyi hedef aldı.

Dolandırıcılık rakamları yer yer milyonları bulurken; polis şüphelilerin, sahibi belli olmayan patates hat, yabancılar üzerine alınan numaralar kullanmaları, ve aynı bölgedeki tek baz üzerinden aramalar yapılması sebebiyle, çeteleri çökertmek için büyük emek harcaması gerekiyor.