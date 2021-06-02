Emir’den Erdoğan’a 3. doz tepkisi: ‘El altından aşı’ iddiamızı kabul ettiler

Bugüne kadar iki doz aşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber’in ortak yayınında “Üç doz aşı oldum” ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, geçen yıl aralık ayında dile getirdikleri “AKP’liler el altından aşı oluyor” iddialarının doğrulandığını belirterek şunları söyledi:

– Aralık ayının başında aşının aslında Türkiye’ye çoktan geldiğini ve bazı AKP’lilerin el altından aşı olduğunu iddia etmiştik. AKP’liler bu iddiamızı reddetmişti. Oysa dün Cumhurbaşkanı “3. doz aşımı oldum” sözleriyle bizi doğrulamış oldu. Çünkü kamuoyu bugüne kadar Erdoğan’ın 14 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde olmak üzere toplam 2 doz aşı vurulduğunu biliyordu.

AKP HALK SAĞLIĞI SUÇU İŞLİYOR

– 3’üncü doz aşının yapılabilmesi için 2’nci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Bu durumda Erdoğan’a 14 Ocak’ta kameralar karşısında göstermelik bir aşı mı yapıldı? Demek ki, Erdoğan, çok önceden ilk doz aşısını oldu. Yani tam da bizim iddia ettiğimiz gibi, Türkiye’ye ilk aşı söylendiği gibi 30 Aralık’ta değil, çok önceden geldi ve AKP’liler herkesten önce aşılandı. COVID nedeniyle bugüne kadar binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Beceriksizlik ve rant hırsı yüzünden Türkiye’ye büyük bedeller ödettiren AKP iktidarı, halk sağlığı suçu işlemeye devam ediyor.