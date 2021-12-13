Emniyet müdürü kavgada silahla vurularak yaralandı

Cenaze için İzmir'e gelen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, Konak ilçesinde meydana gelen bir silahlı kavgada, tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, pazar saat 02.45 sıralarında Basmane semti Etiler Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve geçen cumartesi günü İzmir’in Karşıyaka ilçesinde toprağa verilen annesi Sebahat Aktaş’ın cenazesi için kente gelen İstanbul Havalimanı’ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, burada tabancalı saldırı sonucu yaralandı.

GECE KULÜBÜ İŞLETMECİSİ DE VURULDU

Sol bacağından mermi girişi olduğu tespit edilen Ağca ile birlikte gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural’ın da olayda tabancayla yaralandığı öğrenildi. Hüseyin Ağca ve Selahattin Vural, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağca ve Vural’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İŞLETMECİ İLE SALDIRGANLAR ARASINDA HUSUMET VARDI

Öte yandan, olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayın Hüseyin Ağca ile ilgili olmadığı, gece kulübü işletmecisi ile saldırganlar arasında önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. (İHA)