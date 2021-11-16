En borçlu belediyeler arasında ama AKP’li belediyelerin projeleri için yarışıyor

Rize Belediyesi'ne 15 Temmuz meydan inşaatı için 'temsil ağırlama' hesabından 427 bin TL, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan millet bahçesi için de 350 bin TL’yi aşan yardım kararı alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ağrı’nın merkez Hürriyet Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağı ve anaokulu projesi için 2,5 milyon lira harcayacak.

Halil ATAŞ

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Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, AKP’li belediyelerin projelerine destek olmak için adeta yarışıyor.

AKP’Lİ BELEDİYELERE YAKLAŞIK 800 BİN TL MADDİ DESTEKTE BULUNMUŞTU

Rize Belediyesi’ne 15 Temmuz meydan inşaatı için ‘temsil ağırlama’ hesabından 427 bin TL para gönderen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılan millet bahçesi için 350 bin TL'yi aşan yardım kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

MUŞ’TA DA GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİNİ ATMIŞ

Geçtiğimiz Ağustos ayında kardeş şehir ilişkileri kapsamında Muş'a kazandırılacak üç katlı Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi'nin temelini de attığı ortaya çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şimdi de Ağrı'nın merkez Hürriyet Mahallesi'ne kazandırılacak milyonluk mahalle konağı ve anaokulu projesi için harekete geçtiği öğrenildi.

PROJENİN MALİYETİ 2,5 MİLYON

Toplam 2 bin 175 metrekare alan üzerinde yer alacak olan mahalle konağı bölümünde muhtarlık, kütüphane, güvenlik, mutfak ve personel odaları, bay bayan mescit, çok amaçlı salon ve ofis gibi bölümler olacak. Anaokulu kısmında ise faaliyet oyun odası, uyku odası, yemekhane, mutfak, çamaşır odası, yönetim odası, personel odası gibi bölümler bulunacak. Yaklaşık 2,5 milyon TL'ye mal olacak projenin 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

TÖRENE BAKAN KURUM DA KATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehircilik ilişkileri kapsamında Ağrı'ya yapılacak Mahalle Konağı ve Ana Okulu'nun temeli geçtiğimiz günlerde, AKP’li başkanlar Alinur Aktaş, Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle atıldı.

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