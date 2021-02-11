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‘Berberoğlu milletvekili mi?’ sorusuna Şentop’tan yanıt: Onu daha şimdi söyleyemiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir gazetecinin "Enis Berberoğlu şu anda miletvekili mi değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: Onu daha şimdi söyleyemiyorum. Meclis'in bir işlem yapması gerek. Öte yandan Berberoğlu'nun avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezlekeye itiraz etti.

Güncellenme: 12:11, 11/02/2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu “Füreya Koral Sergisi”nin açılışı sonrası konuştu.

Şentop, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak, “O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz” diye konuştu.

BERBEROĞLU HAKKINDAKİ FEZLEKEYE İTİRAZ ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilen Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu.

Berberoğlu’nun avukatları tarafından düzenlenen fezlekeye ilişkin itiraz dilekçesinde, “Mahkemenizce düzenlenen fezlekenin hukukun temel ilkerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin tamamlanmadan iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir” denildi.

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

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Yayınlanma Tarihi:11:21,