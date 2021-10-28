Erdoğan: Amerika’da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Yıldırım Beyazıd’ın Hüseyin Gazi’nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı.

* Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

* Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

* Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak.

* Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor.

* İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık.

* Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

* İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz.

* Milli iradenin üstünlüğü kökleştikçe, imkanları genişledikçe önümüze çıkartılan engellerin çapı büyümeye, sıklığı artmaya başladı.

* Ama unuttukları bir şey vardı, Türkiye istedikleri gibi itip kaka bilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA MİLLET BAHÇESİ

*Buradaki cumhuriyetin ilk dönemin yadigarı yapıları yüksek teknolojiyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla Ankaramız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır.

* Yarın İstanbul’da yeni AKM’nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbul’umuza hayırlı olmasın diliyorum.

* Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.

* Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık.

* Salgın krizi ve ardından yaşanan tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz.

* İngiltere’de raflar boş, Avrupa’da boş, ABD’de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor.

* Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz.

* Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız.

* Türkiye’yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

* Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı.

* 2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur.

Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar.

* Elbette bu süreçte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık.