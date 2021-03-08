Erdoğan’dan CHP’ye ‘aşı’ tepkisi: Utanmazlık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi’nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’den ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisi’ne fatura edilip edilmediği sorularına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

– Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız sen ne zamandan beri devletin aşıları para ile sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ya. Dünya aşı arıyor, bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz.

NİYE YAPTIRDIN O ZAMAN?

– Önce “Ben vatandaş Kemal’im, sıram ne zaman gelirse aşımı yaptıracağım” dedi. Niye gittin yaptırdın o zaman. Bugün yeni bir şey söylemiş. Biz hiç bir eve kahveye çaya gitmezmişiz. Ya sen bizden alıştın.

GEÇ O İŞLERİ

– Ankara’nın en büyük spor salonunda Kadın Kolları Kongresi yapıyoruz, dikkat et. Tablo ortada. Demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde tek parti özlemi var. Geç o işleri geç.

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